Éclipse du 12 août : la Corse aux premières loges d'un spectacle qui ne reviendra pas avant 2081

Sur ce point, Louis Luciani est catégorique : "Il est extrêmement dangereux de regarder le soleil sans protection." Et il tient à couper court aux idées reçues. "Il y a tout un tas de mythes et de légendes qui accompagnent l'observation d'une éclipse. L'éclipse en elle-même n'apporte aucun danger particulier, en dehors de l'observation directe du soleil." Le président du club se souvient d'écoles ayant confiné leurs élèves en classe lors de précédentes éclipses. "Il n'y a absolument rien à craindre de ce côté-là. En revanche, ce qu'il faut craindre, c'est l'observation directe du soleil."



Le mécanisme du danger est simple et redoutable. Le cristallin de l'œil agit comme une loupe : il focalise les rayons solaires sur la rétine, et plus précisément sur une zone appelée la macula, responsable de la vision précise. "C'est exactement la même chose que lorsque vous prenez une loupe pour enflammer un morceau de papier au soleil", illustre Louis Luciani. Le problème, c'est que la rétine est totalement insensible à la douleur. Contrairement à la main qu'on retire d'une source de chaleur, rien n'alerte l'œil qu'il est en train de brûler. Les lésions sont irréversibles et se traduisent par un cercle noir permanent dans le champ de vision.



Seule protection valable : des lunettes certifiées aux normes européennes. Celles fabriquées par le club filtrent un cent-millième du rayonnement solaire et bloquent les ultraviolets comme les infrarouges. Particularité, elles restituent le soleil dans des tons orangés plutôt qu'en noir et blanc. Sérigraphiées avec la tête de Maure, le logo du Rotary Ajaccio Parata et celui de l'Observatoire d'Ajaccio, elles sont vendues trois euros, une partie de la recette finançant les œuvres sociales du Rotary. Elles sont disponibles dans plusieurs pharmacies ajacciennes (Grande Pharmacie des Salines, Pharmacie de Saint-Jean, Pharmacie du Parc Berthault, Pharmacie du Diamant, Pharmacie des Plages), dans des campings entre le col de Saint-Bastien et Porto, ainsi que sur les sites d'observation.

