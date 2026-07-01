Éclipse du 12 août : la Corse aux premières loges d'un spectacle qui ne reviendra pas avant 2081

"Comme nous fêtons les 40 ans de l'Observatoire d'Ajaccio et de notre association, nous avons commandé une éclipse", plaisante Louis Luciani, président du Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie. Derrière cette blague, un événement bien réel et exceptionnel. "Les éclipses sont rares et très localisées, l'ombre de la Lune projetée sur la Terre ne fait que 300 kilomètres. Mais atteindre 97% d'occultation, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel." Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il suffit de le comparer aux précédentes : en 1999, l'éclipse n'atteignait que 80% depuis Ajaccio, et celle observée le 20 mars 2015, environ 70%. Surtout, un tel taux d'occultation ne se reproduira pas avant 2081.
Un coucher de soleil éclipsé, spectacle inédit
La particularité de cette éclipse tient à son timing : le maximum se produira au moment même où le soleil se couche sur l'horizon marin. Une conjonction qui intrigue jusqu'aux astronomes chevronnés. "Il va y avoir une baisse de luminosité du fait de l'occultation, et une autre parce que le soleil va se coucher. Le ciel devrait s'embraser de rouge. Qu'est-ce que ça va donner ? Je n'en sais rien", confie Louis Luciani. "Ce sera quelque chose d'assez unique à vivre." L'occultation maximale durera environ deux minutes, avec une baisse de luminosité nette et probablement une chute de température de deux à quatre degrés, un contraste appréciable durant les chaleurs d'août.
C'est cette contrainte du coucher de soleil qui a dicté le choix des sites d'observation. "Il faut pouvoir avoir la vue sur l'horizon marin, en direction ouest-nord-ouest", explique le président du club. Deux sites seront donc ouverts au public, gratuitement et sans réservation : à La Parata, au pied du restaurant, et à la Place du Diamant, près du bunker. À La Parata, le club installera un stand de vente de lunettes, un télescope équipé d'un filtre solaire permettant d'observer les protubérances solaires, et diffusera l'image en direct sur grand écran. Deux véhicules électriques faciliteront l'accès des personnes à mobilité réduite. La soirée se prolongera vers 21h30 par l'observation des Perséides, les étoiles filantes du mois d'août.
Une sortie en mer face aux Sanguinaires
Autre possibilité pour les curieux : observer le phénomène depuis la mer. Après avoir sollicité plusieurs compagnies de promenade en mer, le club a trouvé un écho auprès de Nave Va, qui organisera le soir du 12 août une sortie spéciale coucher de soleil et éclipse. Les lunettes de protection du club seront disponibles à bord au prix de trois euros. "Imaginez, en pleine mer avec les Îles Sanguinaires en toile de fond, observer le coucher de soleil et l'éclipse, ça va être grandiose", s'enthousiasme Louis Luciani. Les réservations se font directement auprès de Nave Va, via son kiosque sur le port d'Ajaccio ou son site internet.
Ne jamais regarder l'éclipse à l'œil nu : le danger est réel
Sur ce point, Louis Luciani est catégorique : "Il est extrêmement dangereux de regarder le soleil sans protection." Et il tient à couper court aux idées reçues. "Il y a tout un tas de mythes et de légendes qui accompagnent l'observation d'une éclipse. L'éclipse en elle-même n'apporte aucun danger particulier, en dehors de l'observation directe du soleil." Le président du club se souvient d'écoles ayant confiné leurs élèves en classe lors de précédentes éclipses. "Il n'y a absolument rien à craindre de ce côté-là. En revanche, ce qu'il faut craindre, c'est l'observation directe du soleil."
Le mécanisme du danger est simple et redoutable. Le cristallin de l'œil agit comme une loupe : il focalise les rayons solaires sur la rétine, et plus précisément sur une zone appelée la macula, responsable de la vision précise. "C'est exactement la même chose que lorsque vous prenez une loupe pour enflammer un morceau de papier au soleil", illustre Louis Luciani. Le problème, c'est que la rétine est totalement insensible à la douleur. Contrairement à la main qu'on retire d'une source de chaleur, rien n'alerte l'œil qu'il est en train de brûler. Les lésions sont irréversibles et se traduisent par un cercle noir permanent dans le champ de vision.
Seule protection valable : des lunettes certifiées aux normes européennes. Celles fabriquées par le club filtrent un cent-millième du rayonnement solaire et bloquent les ultraviolets comme les infrarouges. Particularité, elles restituent le soleil dans des tons orangés plutôt qu'en noir et blanc. Sérigraphiées avec la tête de Maure, le logo du Rotary Ajaccio Parata et celui de l'Observatoire d'Ajaccio, elles sont vendues trois euros, une partie de la recette finançant les œuvres sociales du Rotary. Elles sont disponibles dans plusieurs pharmacies ajacciennes (Grande Pharmacie des Salines, Pharmacie de Saint-Jean, Pharmacie du Parc Berthault, Pharmacie du Diamant, Pharmacie des Plages), dans des campings entre le col de Saint-Bastien et Porto, ainsi que sur les sites d'observation.
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