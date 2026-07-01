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Un forestier-sapeur blessé sur le feu de Corte


La rédaction le Samedi 18 Juillet 2026 à 19:11

Un forestier-sapeur de la Collectivité de Corse a été blessé samedi en fin d'après-midi alors qu'il intervenait sur le feu de végétation de Corte. Pris en charge rapidement par les sapeurs-pompiers et les équipes de la Sécurité civile, il a été évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier de Corte.



(@SDIS2B)
(@SDIS2B)
L'intervention a pris une tournure dramatique ce samedi vers 18 heures sur l'incendie de Corte. Un forestier sapeur de la Collectivité de Corse, engagé au sein du groupe commando mixte FORSAP/SP, a été blessé au cours des opérations de lutte contre le feu.
Âgé de 30 ans, il a été victime d'un traumatisme crânien après avoir été blessé à la tête. Conscient au moment de sa prise en charge, il a rapidement reçu les premiers soins des sapeurs-pompiers présents sur les lieux, assistés par une infirmière de la Sécurité civile.
Le blessé a ensuite été héliporté vers le centre hospitalier de Corte pour y recevoir des examens et des soins.
Cette intervention rappelle une nouvelle fois les risques auxquels sont quotidiennement confrontés les femmes et les hommes engagés dans la lutte contre les incendies. Malgré des conditions souvent difficiles et dangereuses, sapeurs-pompiers, forestiers sapeurs et personnels de la Sécurité civile poursuivent sans relâche leur mission pour protéger les populations et les espaces naturels. Un engagement qui mérite un véritable coup de chapeau.




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