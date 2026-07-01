Incendies - 300 hectares parcourus à Albertacce, 100 à Corte

Albertacce : 300 hectares parcourus

À Albertacce, l'incendie a légèrement progressé au cours de la journée sur sa partie avant gauche. Les actions menées par les équipes engagées ont toutefois permis de contenir la situation.

La surface parcourue est désormais estimée à 300 hectares. Compte tenu des conditions météorologiques attendues dans les prochains jours, un important dispositif interservices restera mobilisé sur le secteur.





Toujours actif à Corte

À Corte, les secours ont poursuivi leurs interventions sans interruption. La tête du feu reste active sur le versant de la Restonica, tandis que plusieurs points chauds persistent à l'arrière du sinistre dans un contexte météorologique toujours défavorable.

En revanche, la situation se stabilise sur le flanc droit, côté Tavignano. La superficie touchée est désormais estimée à près de 100 hectares.

Les opérations de lutte se poursuivront jusqu'à la tombée de la nuit avant de reprendre dès 7 heures dimanche matin.