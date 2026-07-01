Prunelli-di-Casacconi - La San Chirgu marquée par la présence du cardinal Bustillo

Sollicitée par la nouvelle municipalité, sa participation n'a été officialisée que le 1er juillet. Ce délai réduit n'a pas empêché une mobilisation générale du village. Municipalité, habitants de toutes générations et membres de l'association Prunelli Ghjuventù se sont investis dans l'organisation d'une journée pensée comme un moment de rassemblement dépassant le seul cadre religieux. L'objectif affiché était de redonner à la fête patronale son rôle de rendez-vous fédérateur autour du partage et de la convivialité, alors que ces dernières années elle ne réunissait plus qu'un nombre limité de fidèles autour de la messe.

Près de 300 personnes ont participé à cette édition, principalement des habitants de Prunelli-di-Casacconi, mais aussi des communes voisines. Plusieurs confréries étaient représentées, venues notamment de Volpajola, Campile, Ortiporiu, Borgu, Lucciana et Patrimoniu.



De nombreuses personnalités avaient également fait le déplacement, parmi lesquelles les maires d'Olmu, Monte, Volpajola et Palasca, le président de la communauté de communes Castagniccia-Casinca, le député Ceccoli ainsi que le sénateur Parigi.



Un hommage à l'engagement des élus et des habitants

Au cours de son homélie, le cardinal François-Xavier Bustillo a souligné la forte présence de jeunes au sein de l'assemblée, un élément qui l'a particulièrement marqué.Il a également salué l'engagement de la municipalité.

« Ils ne font pas seulement de la gestion, ils portent une vision pour faire vivre leurs villages. »

Le prélat a appelé chacun à faire preuve de persévérance. « Nous avons besoin de retrouver des hommes et des femmes de courage, capables de persévérer. »

Insistant sur la nécessité de préserver ces moments de rencontre, il a également déclaré : « Dans une société parfois fracturée, nous avons besoin de moments simples qui fédèrent les villages. »



Touché par l'accueil qui lui a été réservé, le cardinal a laissé un message dans le livre d'or de la commune : « En souvenir de ma visite au village. C'est un privilège de vous voir en action avec créativité et courage. Belle vie à vous ! Merci pour votre accueil remarquable. Il restera dans ma mémoire. »





Un accueil marqué par plusieurs gestes symboliques

Pour marquer cette visite, la municipalité avait installé une banderole de remerciement sur le fronton du clocher.

À l'issue de la messe et de la procession dans les rues du village, le cardinal s'est vu remettre un présent associant tradition et modernité : une représentation en Plexiglas du fronton de l'église San Chirgu et de son clocher, fixée sur un socle en châtaignier, essence emblématique de la commune, accompagné d'une inscription en langue corse rappelant cette journée.

Très ému par cet accueil, le cardinal François-Xavier Bustillo a repris contact avec le maire deux jours plus tard pour le remercier une nouvelle fois. Au cours de cet échange, il a également salué le discours prononcé par Pierrick Nannini ainsi que son engagement pour le village, évoquant de nouveau « l'audace » et « la créativité » de l'équipe municipale.





Enfin, afin que chacun conserve un souvenir de cette journée, la commune a fait réaliser une carte commémorative représentant Saint-Quilicus. Au verso figure un message en langue corse rappelant la venue du cardinal. Bénies par ce dernier, ces cartes ont ensuite été distribuées à l'ensemble des participants.

La municipalité estime que cette édition 2026 de la Saint-Quilicus a pleinement atteint son objectif de recréer un temps de rassemblement pour les habitants. Une journée dont beaucoup conservent déjà le souvenir comme d'un moment marquant de la vie du village.