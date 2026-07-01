Feux à Corte-Restonica : deux sentiers de randonnée fermés jusqu'à nouvel ordre

Depuis ce samedi 18 juillet 2026 à 16 heures, et jusqu'à nouvel ordre, l'accès est interdit dans les deux sens de circulation sur U Chjassu di a Muntagnera, au départ du camping de Tuani et U Chjassu di u Finellu, entre le point d'information de la Restonica et la Punta a u Finellu.

Cette mesure, prise par arrêté préfectoral, intervient en raison de la proximité de l'incendie avec ces itinéraires fréquentés par les randonneurs.

La préfète appelle les habitants, visiteurs et randonneurs à respecter strictement cette interdiction, à ne pas chercher à contourner les dispositifs de fermeture et à suivre les consignes des services de secours et des forces de sécurité. Elle remercie le public pour sa compréhension et sa coopération.



Par ailleurs, la fermeture des massifs forestiers du Fango, de Bonifato et de la partie Ouest du Territoire de l'Agriate est prolongée jusqu'au dimanche 19 juillet à 23h59.