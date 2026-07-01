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Feux à Corte-Restonica : deux sentiers de randonnée fermés jusqu'à nouvel ordre


La rédaction le Samedi 18 Juillet 2026 à 18:02

En raison de l'incendie de forêt en cours dans la vallée de la Restonica, la préfecture de Corse a décidé de fermer deux sentiers de randonnée afin de garantir la sécurité du public et de faciliter les opérations de lutte contre le feu.



Feux à Corte-Restonica : deux sentiers de randonnée fermés jusqu'à nouvel ordre
Depuis ce samedi 18 juillet 2026 à 16 heures, et jusqu'à nouvel ordre, l'accès est interdit dans les deux sens de circulation sur U Chjassu di a Muntagnera, au départ du camping de Tuani et U Chjassu di u Finellu, entre le point d'information de la Restonica et la Punta a u Finellu.
Cette mesure, prise par arrêté préfectoral, intervient en raison de la proximité de l'incendie avec ces itinéraires fréquentés par les randonneurs.
La préfète appelle les habitants, visiteurs et randonneurs à respecter strictement cette interdiction, à ne pas chercher à contourner les dispositifs de fermeture et à suivre les consignes des services de secours et des forces de sécurité. Elle remercie le public pour sa compréhension et sa coopération.

Par ailleurs, la fermeture des massifs forestiers du Fango, de Bonifato et de la partie Ouest du Territoire de l'Agriate est prolongée jusqu'au dimanche 19 juillet à 23h59.




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