Safe Nova, une nouvelle association pour accompagner les femmes après un traumatisme

Aider les femmes qui ont été confrontées à un traumatisme : c’est l’ambition de Safe Nova, une nouvelle association créée en février dernier par Lili Casanova. Née d’une expérience personnelle, la structure propose un espace d’écoute, de partage et de reconstruction à celles qui ont vécu des violences physiques ou psychologiques, un deuil, la perte d'un enfant ou tout autre événement traumatique, notamment pendant l’enfance. « L’association a été créée suite à mon traumatisme qui est remonté en octobre 2025 », raconte Lili. « J’ai dû arrêter de travailler à cause de ça, et j’ai eu envie de mettre mon énergie dans une association pour aider des femmes qui ont vécu la même chose que moi. »





L’association organise une à deux journées de rencontre par mois. L’objectif est d’offrir aux participantes un moment de respiration et de recréer du lien à travers différentes activités, comme « un pique-nique sous les oliviers, une sortie en bateau avec baignade, un repas au restaurant, un spectacle » ou encore des ateliers plus originaux, comme une séance dans une « rage room », lieu où la colère peut s’exprimer en détruisant des objets. « Je ne peux malheureusement rien changer pour mon histoire, et je ne peux rien changer pour la leur, mais si je peux leur montrer au moins une fois dans le mois qu’elles peuvent aussi profiter de bons moments, qu'on peut rigoler, s'amuser, que je les soutiens, c’est déjà ça, même si nous ne sommes pas professionnelles de santé et que nous n’intervenons pas dans le côté judiciaire », indique la fondatrice de Safe Nova.





Depuis sa création, Safe Nova a déjà accompagné cinq femmes lors de ses trois premiers événements. « En Corse, c'est quand même difficile de discuter de ça pour le moment, je sais qu’il est parfois dur de se dire qu’on va participer à quelque chose comme ça, mais elles ne sont pas obligées de raconter ce qui leur est arrivé », rassure Lili. « Elles peuvent juste venir passer la journée avec nous. Et parfois, elles se confient pour la première fois. C’est arrivé à une dame qui est venue à un événement et qui a raconté pour la première fois ce qu’elle avait vécu. Si après, elles peuvent échanger sur des choses qu'elles ont mises en place, si elles peuvent se comprendre entre elles, je trouve que c'est bien. »





Si les ateliers constituent aujourd’hui le cœur de l'activité de Safe Nova, l’association nourrit déjà « de grands projets pour l’année 2026 et 2027 ». Lili souhaite également intervenir dans les écoles pour « faire de la prévention chez les plus petits et chez leurs parents pour parler des signes » qui peuvent être liés à un traumatisme. « C'est quelque chose que j'envisage de faire avec aussi des groupes de paroles un peu plus intimes et anonymes, une pièce où on peut s'exprimer et être encadré et écouté. »





Pour contacter l’association



Instagram et TikTok - @safe_nova



YouTube - Lili Casanova



Mail - safenova@yahoo.com

