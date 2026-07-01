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Les brèves

Ball-Trap - Ce week-end un concours à Conca  15/07/2026

Ball-Trap - Ce week-end un concours à Conca
Samedi et dimanche dans le village  Conca, l'association Corsica Team Ball-Trap et le Comité des Fêtes local organisent un concours de Ball-Trap sur 100 plateaux ouvert aux licenciés, mais également aux non-licenciés. La journée de samedi sera réservée aux entraînements de 10 heures à 21 heures, alors que le concours, en lui-même, débutera dimanche à 9 heures et concernera deux catégories, les tireurs et le chasseurs. 
Pour de plus amples renseignements ou bien pour les inscriptions il convient de contacter les organisateurs aux numéros suivants: 06 16 81 28 55 ou bien 06 11 82 02 65.

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