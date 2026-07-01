À Montemaiò, la Fiera di l’Alivu célèbre 36 ans de passion pour l’olivier et les savoir-faire corses

Labellisée “Fiera di Corsica”, la manifestation revendique une identité forte, mettre en relation directe le public avec les producteurs. « Notre engagement est de garantir aux visiteurs qu’ils rencontreront uniquement des producteurs et des artisans qui présentent leur propre travail. Il n’y a pas de revendeurs. Celui qui est derrière son stand est celui qui crée son produit. C’est ce qui fait la force et la crédibilité de nos foires », souligne Jean-Marc Rocchi.

Cette exigence, portée par la FFRAAC, fait l’objet d’un véritable contrôle afin de préserver l’authenticité des manifestations labellisées et de protéger les producteurs d’une concurrence jugée déloyale.



Une immersion dans toute la filière oléicole

Durant deux jours, le public pourra découvrir gratuitement les différentes étapes de la production de l’huile d’olive.

Le moulin installé sur la foire, animé par la Coopérative oléicole de Balagne, permettra d’assister à la transformation des olives et de comprendre tout le processus de fabrication de l’huile.

Cette année, la coopérative présentera également un nouveau projet de valorisation de l’ensemble de la filière. Les noyaux d’olives seront notamment récupérés afin d’être transformés en bûches de chauffage, illustrant une démarche d’économie circulaire et de réduction des déchets.

Autre temps fort, les dégustations proposées par le SIDOC permettront au public de découvrir les deux huiles d’olive AOP Corse, issues de la récolte sur l’arbre et de la récolte traditionnelle au filet, afin d’en comprendre les différences aromatiques.

Des démonstrations de taille sur des oliviers centenaires seront également proposées tout au long du week-end, offrant au public l’occasion d’échanger avec les professionnels sur les techniques d’entretien de ces arbres emblématiques de la Balagne.



Une foire qui transmet les savoir-faire

Au-delà de la manifestation estivale, le foyer rural poursuit tout au long de l’année un important travail de transmission.

Depuis plusieurs années, des ateliers de greffe d’oliviers sont organisés au printemps. Une initiative née après les incendies qui ont touché le territoire, afin de restaurer les anciennes oliveraies en greffant les repousses sauvages sur les vieux systèmes racinaires encore vivants.

« L’olivier fait partie de l’histoire de la Balagne. Ces ateliers permettent à chacun d’apprendre des gestes ancestraux tout en participant à la remise en valeur de notre patrimoine agricole », explique Jean-Marc Rocchi.



Une cinquantaine d’exposants

Environ cinquante producteurs et artisans sont attendus cette année.

Huile d’olive, vins, miels, charcuteries, confitures, liqueurs, pâtisseries, bijoux réalisés à partir de noyaux d’olives, poteries, coutellerie ou créations textiles composeront les allées de la foire.

Comme l’an dernier, la manifestation se déroulera sur le parking situé sous le village, un espace qui avait séduit les exposants grâce à une circulation plus fluide des visiteurs.

L’édition 2025 avait accueilli entre 4 000 et 6 000 visiteurs.



Une destination touristique autour des foires rurales

Cette édition marquera également le lancement d’un nouveau partenariat entre la FFRAAC, l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) et l’ODARC.

L’objectif est de développer de véritables séjours autour des foires rurales, invitant les visiteurs à découvrir les producteurs installés sur le territoire, les exploitations agricoles, les auberges, les restaurants valorisant les produits corses et les richesses patrimoniales des villages.

« Ces foires sont bien plus que des marchés. Elles font vivre nos villages, soutiennent des femmes et des hommes qui travaillent toute l’année et permettent de transmettre notre patrimoine agricole et culturel. Sans oublier qu’elles reposent avant tout sur l’engagement de nombreux bénévoles », conclut Jean-Marc Rocchi.