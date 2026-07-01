Souveraineté alimentaire : la Corse se dote d'une feuille de route pour produire davantage et mieux consommer local

Cinq ateliers, près de 200 participants



Pour construire cette stratégie, cinq ateliers thématiques ont été organisés entre avril et juillet. Ils ont réuni près de 200 participants issus de l'ensemble des secteurs agricoles et alimentaires. « Les orientations présentées aujourd'hui sont directement issues de ces ateliers. Elles traduisent les attentes des professionnels qui souhaitent structurer et développer l'agriculture corse », souligne le président de l'ODARC, Dominique Livrelli. Plusieurs filières prioritaires ont émergé : le maraîchage, les céréales, les filières animales, la pêche et l'aquaculture. Pour les productions animales, les participants proposent notamment la création d'un véritable pôle consacré aux petits ruminants — ovins et caprins — ainsi qu'un atelier de découpe destiné à mieux valoriser la viande bovine produite sur l'île. Concernant les céréales, les travaux préconisent un développement de la filière grâce à un renforcement des aides, mais aussi à la création de silos permettant d'améliorer le stockage et la distribution des productions vers les exploitations agricoles.





Parmi les projets les plus avancés figure la création d'un marché d'intérêt territorial. L'idée est simple : faciliter la rencontre entre l'offre agricole corse et les acheteurs publics ou privés. Aujourd'hui, de nombreux industriels, restaurateurs ou collectivités hésitent encore à s'approvisionner localement faute de visibilité sur les volumes disponibles et sur la régularité des livraisons. « Un acheteur public ou un industriel ne peut pas prendre le risque de ne pas être livré. Il faut sécuriser cette production et mieux organiser la rencontre entre l'offre et la demande », explique Éric Jalon.





Dans un premier temps, cet outil pourrait prendre la forme d'une plateforme numérique permettant aux producteurs et aux acheteurs de se mettre en relation plus efficacement. L'objectif est aussi de favoriser davantage l'approvisionnement des cantines scolaires, des établissements de santé ou des maisons de retraite en produits corses. « Nous devons réapprendre, dans le secteur public, à mieux valoriser les productions locales, depuis les assiettes de nos enfants jusqu'à celles de nos anciens », insiste le préfet.





Autre piste évoquée lors des travaux : accompagner davantage la filière halieutique. Les professionnels constatent que les pêcheurs valorisent correctement leurs captures durant la saison touristique, mais rencontrent davantage de difficultés en hiver. Pour lisser leur activité, une réflexion est engagée autour du développement d'une filière de conserverie de poissons. « Cela permettrait de mieux équilibrer les revenus des pêcheurs tout au long de l'année », souligne le préfet.





Préparer le renouvellement des générations



Au-delà des filières, plusieurs problématiques transversales ont été identifiées. La première concerne le vieillissement des exploitants. Une part importante des agriculteurs corses a désormais dépassé 60 ans, rendant indispensable la préparation de la relève. « Il faut faciliter à la fois l'installation des jeunes agriculteurs et la transmission des exploitations », rappelle Éric Jalon.





Pour Dominique Livrelli, l'attractivité du métier dépendra avant tout de la solidité économique du secteur. « Si l'agriculture va bien, il y aura davantage de jeunes qui souhaiteront reprendre les exploitations. Si elle est structurée et offre des perspectives économiques, ils auront davantage envie de s'installer. » Le président de l'ODARC rappelle néanmoins que la Corse demeure aujourd'hui l'un des rares territoires où le renouvellement des générations agricoles reste relativement dynamique.





Alors que les communes finalisent leurs plans locaux d'urbanisme et que la révision du PADDUC se poursuit, les organisateurs souhaitent sanctuariser davantage les terres agricoles. « Il faut identifier les surfaces agricoles et mettre en place les outils, y compris financiers, qui permettront de préserver durablement ce foncier », estime le préfet.





Les enjeux liés à l'eau, aux coûts de production, à la dépendance aux intrants importés, aux outils logistiques ou encore à l'adaptation au changement climatique figurent également parmi les priorités. À l'issue de ces conférences, les acteurs insistent désormais sur la nécessité d'entrer dans une phase opérationnelle. Les premiers projets ont été identifiés et commencent déjà à être chiffrés avec le concours de l'État, de la DRAAF, de la Chambre régionale d'agriculture, de l'ODARC et de la Banque des Territoires, partenaire de cette démarche. « Désormais, ces projets étant identifiés, il nous appartient de passer à l'action. Nous allons nous mettre au travail pour les concrétiser », affirme Éric Jalon.





L'ambition est claire : faire émerger, d'ici à 2036, une agriculture corse plus résiliente, mieux organisée et davantage capable de nourrir l'île tout en confortant ses filières d'excellence. Derrière cette feuille de route, l'objectif est moins de viser une autosuffisance totale que de construire un modèle agricole plus robuste, mieux structuré et plus connecté aux besoins de la population corse.

