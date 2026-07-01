Le Tennis Club de Pianottoli-Caldarello fête ses 20 ans

Créé en janvier 2006, le Tennis Club de Pianottoli-Caldarellu célébrera ce week-end son 20e anniversaire à l'occasion des finales qui viendront clôturer deux semaines de son traditionnel tournoi estival.



Longtemps présidé par Bernard Poirier, le TC Pianottoli-Caldarellu est aujourd'hui dirigé par Caroline Cucchi. Le club, qui compte plus de 70 licenciés, poursuit son développement et demeure un acteur important de la pratique du tennis dans l'extrême sud de l'île.



Les premières finales se disputeront dès samedi soir avec les tableaux messieurs +45 ans, +65 ans et le double mixte. Le tournoi s'achèvera dimanche avec les finales des tableaux principaux, en simple messieurs et en simple dames, avant une cérémonie de clôture organisée pour célébrer les 20 ans du club.

