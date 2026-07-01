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Corte : un feu de foudre mobilise deux hélicoptères bombardiers d'eau


La rédaction le Lundi 13 Juillet 2026 à 19:52

Un départ de feu provoqué par la foudre s'est déclaré ce lundi sur la commune de Corte, dans le secteur de Punta a u Finellu.



(SIS 2B)
(SIS 2B)
L'incendie a nécessité l'engagement de deux hélicoptères bombardiers d'eau : un Écureuil du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et un hélicoptère lourd de type Puma.
Le sinistre a détruit trois à quatre pins foudroyés ainsi qu'une surface de végétation estimée entre 2 000 et 3 000 m².
Si le feu est désormais maîtrisé, des points chauds persistent sur la zone. Des équipes terrestres interviendront dès ce mardi afin de traiter ces foyers résiduels et d'éviter toute reprise de l'incendie.




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