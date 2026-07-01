Corte : un feu de foudre mobilise deux hélicoptères bombardiers d'eau

L'incendie a nécessité l'engagement de deux hélicoptères bombardiers d'eau : un Écureuil du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et un hélicoptère lourd de type Puma.

Le sinistre a détruit trois à quatre pins foudroyés ainsi qu'une surface de végétation estimée entre 2 000 et 3 000 m².

Si le feu est désormais maîtrisé, des points chauds persistent sur la zone. Des équipes terrestres interviendront dès ce mardi afin de traiter ces foyers résiduels et d'éviter toute reprise de l'incendie.