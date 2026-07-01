Corte : un feu de foudre mobilise deux hélicoptères bombardiers d'eau

L'incendie a nécessité l'engagement de deux hélicoptères bombardiers d'eau : un Écureuil du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et un hélicoptère lourd de type Puma.
Le sinistre a détruit trois à quatre pins foudroyés ainsi qu'une surface de végétation estimée entre 2 000 et 3 000 m².
Si le feu est désormais maîtrisé, des points chauds persistent sur la zone. Des équipes terrestres interviendront dès ce mardi afin de traiter ces foyers résiduels et d'éviter toute reprise de l'incendie.
Le sinistre a détruit trois à quatre pins foudroyés ainsi qu'une surface de végétation estimée entre 2 000 et 3 000 m².
Si le feu est désormais maîtrisé, des points chauds persistent sur la zone. Des équipes terrestres interviendront dès ce mardi afin de traiter ces foyers résiduels et d'éviter toute reprise de l'incendie.
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