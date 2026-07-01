La Corse confirme son excellence au bac et au brevet malgré des épreuves plus exigeantes

Ces résultats permettent néanmoins à l'académie de conserver sa place parmi les meilleures de France, en montant sur la troisième marche du podium, derrière Rennes et Paris, à égalité avec les académies de Toulouse et de Nantes.



Au-delà des résultats, cette session 2026 marque une nouvelle étape pour l'enseignement bilingue. Pas moins de 272 copies ont été rédigées en langue corse lors du brevet. Plus encore que leur nombre, c'est leur qualité qui retient l'attention des correcteurs. « On s'aperçoit que le bilingue prend de l'ampleur et se renforce. C'est un vrai motif de satisfaction », se réjouit Hyacinthe Ottaviani, inspecteur d'académie chargé de la langue corse.



Selon lui, les élèves abordent désormais ces épreuves avec davantage de confiance. « Il y a quelques années, certaines copies n'étaient pas entièrement rédigées en langue corse. Aujourd'hui, cette imperfection s'efface. Le niveau est largement supérieur. »



« Le brevet blanc m'a beaucoup aidé »



Parmi les lauréats distingués cette année figure Stefanu Silvani, du collège Laetitia Bonaparte et meilleur candidat de l’académie. « Je ne m'y attendais pas du tout », confie-t-il avec modestie. « C'est le résultat de beaucoup de travail. La clé, c'est de faire et refaire les exercices. Le brevet blanc organisé en avril m'a vraiment aidé à me préparer dans les mêmes conditions que l'examen. » Le futur lycéen, qui souhaite s'orienter vers la filière aéronautique, conseille aux futurs candidats « d'apprendre les leçons au fur et à mesure, d'anticiper et de travailler régulièrement ».



Même satisfaction pour Manon Gandolfo, deuxième meilleure moyenne académique en série générale et élève de section bilingue. « Je suis fière. Il y a eu beaucoup de travail mais j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre ma vie personnelle et le travail scolaire. C'est possible », sourit-elle.



Habituée à suivre un enseignement bilingue depuis plusieurs années, elle a choisi de composer son épreuve de mathématiques en langue corse, et a obtenu 20/20. « Je me sentais capable de le faire. Je pensais que cela pouvait être bénéfique pour moi. »



Au-delà des résultats, l'académie reste mobilisée pour accompagner les futurs lycéens et étudiants. Car si la majorité des bacheliers ont déjà trouvé une formation via Parcoursup, une commission régionale se réunira le 16 juillet pour examiner la situation des candidats encore sans proposition ou dont les vœux sont toujours en attente. « Nous faisons du sur-mesure. Nous allons chercher tous ceux qui ont besoin de nous », assure le recteur. Les candidats peuvent également joindre le numéro vert de Parcoursup : selon leur demande, ils seront orientés vers la plateforme nationale ou directement mis en relation avec les services de l'académie de Corse pour un accompagnement personnalisé.



Numéro vert : 0 800 400 070