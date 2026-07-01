La Corse confirme son excellence au bac et au brevet malgré des épreuves plus exigeantes

Entouré des inspecteurs académiques des différentes disciplines, le recteur de l’académie de Corse, Rémi-François Paolini, a présenté ce lundi les résultats des examens 2026. Malgré un durcissement des modalités d'évaluation, l'académie de Corse conserve sa place parmi les meilleures de France. Première au classement national pour le brevet et sur la troisième marche du podium pour le baccalauréat, elle affiche des résultats solides.
En Corse, 2 915 candidats se sont présentés au brevet cette année. 88,3 % d'entre eux l'ont obtenu, contre 91,2 % l'an dernier. Les mentions suivent la même tendance : 2 303 élèves, soit 69,7 % des admis, décrochent une mention, contre 76,8 % en 2025.
Des résultats qui restent très bon. L'académie de Corse se hisse une nouvelle fois à la première place nationale. « Si je devais résumer cette année en trois mots, je parlerais d'excellence dans l'exigence », souligne le recteur en développant : « Les modalités du brevet étaient plus exigeantes. Nous savions que cela entraînerait une baisse des résultats, mais grâce au travail mené tout au long de l'année, cette baisse est restée très contenue et nettement inférieure à ce que prévoyaient nos simulations. »
Dès l'annonce de la réforme, qui impose désormais que les épreuves finales comptent pour 60% des notes, les équipes pédagogiques se sont mobilisées afin d'anticiper ses effets. Brevets blancs académiques, entraînements supplémentaires, accompagnement individualisé ont été mis en place dans les établissements. « Nous avons renforcé les accompagnements pédagogiques tout au long de l'année. Ce travail collectif explique en grande partie ces résultats », insiste le recteur, saluant l'engagement des enseignants, des personnels éducatifs et des familles.
Cette préparation a permis à l'académie de limiter la baisse alors que les projections nationales envisageaient une diminution pouvant atteindre une dizaine de points.
La langue corse confirme sa progression
Même constat pour le baccalauréat. Sur les 2 647 candidats inscrits, le taux de réussite atteint 93,7 %, contre 94,6 % l'année précédente. 1 693 candidats, soit 60 %, obtiennent une mention, contre 62,6 % en 2025. Là encore, la baisse demeure limitée dans un contexte de correction plus exigeante. « Nous avions annoncé que nous serions exigeants dans les corrections et nous l'avons été. Les excellents élèves restent excellents, mais cette exigence se retrouve naturellement chez les candidats les plus fragiles », analyse le recteur.
En Corse, 2 915 candidats se sont présentés au brevet cette année. 88,3 % d'entre eux l'ont obtenu, contre 91,2 % l'an dernier. Les mentions suivent la même tendance : 2 303 élèves, soit 69,7 % des admis, décrochent une mention, contre 76,8 % en 2025.
Des résultats qui restent très bon. L'académie de Corse se hisse une nouvelle fois à la première place nationale. « Si je devais résumer cette année en trois mots, je parlerais d'excellence dans l'exigence », souligne le recteur en développant : « Les modalités du brevet étaient plus exigeantes. Nous savions que cela entraînerait une baisse des résultats, mais grâce au travail mené tout au long de l'année, cette baisse est restée très contenue et nettement inférieure à ce que prévoyaient nos simulations. »
Dès l'annonce de la réforme, qui impose désormais que les épreuves finales comptent pour 60% des notes, les équipes pédagogiques se sont mobilisées afin d'anticiper ses effets. Brevets blancs académiques, entraînements supplémentaires, accompagnement individualisé ont été mis en place dans les établissements. « Nous avons renforcé les accompagnements pédagogiques tout au long de l'année. Ce travail collectif explique en grande partie ces résultats », insiste le recteur, saluant l'engagement des enseignants, des personnels éducatifs et des familles.
Cette préparation a permis à l'académie de limiter la baisse alors que les projections nationales envisageaient une diminution pouvant atteindre une dizaine de points.
La langue corse confirme sa progression
Même constat pour le baccalauréat. Sur les 2 647 candidats inscrits, le taux de réussite atteint 93,7 %, contre 94,6 % l'année précédente. 1 693 candidats, soit 60 %, obtiennent une mention, contre 62,6 % en 2025. Là encore, la baisse demeure limitée dans un contexte de correction plus exigeante. « Nous avions annoncé que nous serions exigeants dans les corrections et nous l'avons été. Les excellents élèves restent excellents, mais cette exigence se retrouve naturellement chez les candidats les plus fragiles », analyse le recteur.
Ces résultats permettent néanmoins à l'académie de conserver sa place parmi les meilleures de France, en montant sur la troisième marche du podium, derrière Rennes et Paris, à égalité avec les académies de Toulouse et de Nantes.
Au-delà des résultats, cette session 2026 marque une nouvelle étape pour l'enseignement bilingue. Pas moins de 272 copies ont été rédigées en langue corse lors du brevet. Plus encore que leur nombre, c'est leur qualité qui retient l'attention des correcteurs. « On s'aperçoit que le bilingue prend de l'ampleur et se renforce. C'est un vrai motif de satisfaction », se réjouit Hyacinthe Ottaviani, inspecteur d'académie chargé de la langue corse.
Selon lui, les élèves abordent désormais ces épreuves avec davantage de confiance. « Il y a quelques années, certaines copies n'étaient pas entièrement rédigées en langue corse. Aujourd'hui, cette imperfection s'efface. Le niveau est largement supérieur. »
« Le brevet blanc m'a beaucoup aidé »
Parmi les lauréats distingués cette année figure Stefanu Silvani, du collège Laetitia Bonaparte et meilleur candidat de l’académie. « Je ne m'y attendais pas du tout », confie-t-il avec modestie. « C'est le résultat de beaucoup de travail. La clé, c'est de faire et refaire les exercices. Le brevet blanc organisé en avril m'a vraiment aidé à me préparer dans les mêmes conditions que l'examen. » Le futur lycéen, qui souhaite s'orienter vers la filière aéronautique, conseille aux futurs candidats « d'apprendre les leçons au fur et à mesure, d'anticiper et de travailler régulièrement ».
Même satisfaction pour Manon Gandolfo, deuxième meilleure moyenne académique en série générale et élève de section bilingue. « Je suis fière. Il y a eu beaucoup de travail mais j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre ma vie personnelle et le travail scolaire. C'est possible », sourit-elle.
Habituée à suivre un enseignement bilingue depuis plusieurs années, elle a choisi de composer son épreuve de mathématiques en langue corse, et a obtenu 20/20. « Je me sentais capable de le faire. Je pensais que cela pouvait être bénéfique pour moi. »
Au-delà des résultats, l'académie reste mobilisée pour accompagner les futurs lycéens et étudiants. Car si la majorité des bacheliers ont déjà trouvé une formation via Parcoursup, une commission régionale se réunira le 16 juillet pour examiner la situation des candidats encore sans proposition ou dont les vœux sont toujours en attente. « Nous faisons du sur-mesure. Nous allons chercher tous ceux qui ont besoin de nous », assure le recteur. Les candidats peuvent également joindre le numéro vert de Parcoursup : selon leur demande, ils seront orientés vers la plateforme nationale ou directement mis en relation avec les services de l'académie de Corse pour un accompagnement personnalisé.
Numéro vert : 0 800 400 070
Au-delà des résultats, cette session 2026 marque une nouvelle étape pour l'enseignement bilingue. Pas moins de 272 copies ont été rédigées en langue corse lors du brevet. Plus encore que leur nombre, c'est leur qualité qui retient l'attention des correcteurs. « On s'aperçoit que le bilingue prend de l'ampleur et se renforce. C'est un vrai motif de satisfaction », se réjouit Hyacinthe Ottaviani, inspecteur d'académie chargé de la langue corse.
Selon lui, les élèves abordent désormais ces épreuves avec davantage de confiance. « Il y a quelques années, certaines copies n'étaient pas entièrement rédigées en langue corse. Aujourd'hui, cette imperfection s'efface. Le niveau est largement supérieur. »
« Le brevet blanc m'a beaucoup aidé »
Parmi les lauréats distingués cette année figure Stefanu Silvani, du collège Laetitia Bonaparte et meilleur candidat de l’académie. « Je ne m'y attendais pas du tout », confie-t-il avec modestie. « C'est le résultat de beaucoup de travail. La clé, c'est de faire et refaire les exercices. Le brevet blanc organisé en avril m'a vraiment aidé à me préparer dans les mêmes conditions que l'examen. » Le futur lycéen, qui souhaite s'orienter vers la filière aéronautique, conseille aux futurs candidats « d'apprendre les leçons au fur et à mesure, d'anticiper et de travailler régulièrement ».
Même satisfaction pour Manon Gandolfo, deuxième meilleure moyenne académique en série générale et élève de section bilingue. « Je suis fière. Il y a eu beaucoup de travail mais j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre ma vie personnelle et le travail scolaire. C'est possible », sourit-elle.
Habituée à suivre un enseignement bilingue depuis plusieurs années, elle a choisi de composer son épreuve de mathématiques en langue corse, et a obtenu 20/20. « Je me sentais capable de le faire. Je pensais que cela pouvait être bénéfique pour moi. »
Au-delà des résultats, l'académie reste mobilisée pour accompagner les futurs lycéens et étudiants. Car si la majorité des bacheliers ont déjà trouvé une formation via Parcoursup, une commission régionale se réunira le 16 juillet pour examiner la situation des candidats encore sans proposition ou dont les vœux sont toujours en attente. « Nous faisons du sur-mesure. Nous allons chercher tous ceux qui ont besoin de nous », assure le recteur. Les candidats peuvent également joindre le numéro vert de Parcoursup : selon leur demande, ils seront orientés vers la plateforme nationale ou directement mis en relation avec les services de l'académie de Corse pour un accompagnement personnalisé.
Numéro vert : 0 800 400 070
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