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Tunnel de Bastia : quatre blessés dans un choc frontal, le trafic interrompu plus d'une heure


La rédaction le Lundi 13 Juillet 2026 à 07:00

Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche soir dans le tunnel de Bastia. Deux véhicules légers sont entrés en collision, faisant quatre victimes âgées de 20 à 50 ans dont deux en urgence absolue



Tunnel de Bastia : quatre blessés dans un choc frontal, le trafic interrompu plus d'une heure
Selon les premiers éléments, deux personnes ont été grièvement blessées et deux autres plus légèrement. Deux des victimes ont dû être désincarcérées avant d'être prises en charge. Elles ont toutes été évacuées en urgence absolue vers le centre hospitalier de Bastia.
Le tunnel a été fermé à la circulation de 22 h 50 à 0 h 20 afin de permettre les opérations de secours et de sécurisation des lieux.
D'importants moyens ont été engagés : trois ambulances des sapeurs-pompiers (VSAV), une équipe du SAMU ainsi que deux autres véhicules de secours, mobilisant au total près d'une vingtaine de sapeurs-pompiers.




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