Joseph Sauli élu président du PETR du Pays de Balagne

Nouveau président, Joseph Sauli a affirmé sa volonté de poursuivre cette dynamique collective. Il entend maintenir une vision commune du développement de la Balagne, autour des enjeux d'aménagement du territoire, de transitions écologique et énergétique, de mobilité, de développement économique et de valorisation du patrimoine.

Le PETR du Pays de Balagne réunit les communautés de communes Calvi Balagne et L'Île-Rousse Balagne. Il accompagne les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques territoriales, notamment à travers l'élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), le portage du programme LEADER, l'animation de démarches de transition écologique et énergétique et le suivi de projets structurants. Avec cette nouvelle gouvernance, la structure entend poursuivre les actions engagées au service du développement du territoire.

