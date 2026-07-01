Tennis - Lilou Bonnet et Damien Raiola vainqueurs à Porto-Vecchio

Lors des deux principales finales, en simple messieurs, le local de l'épreuve, à savoir Damien Raiola a remporté la partie décisive face à Thibault Pene en deux sets 6/4 et 6/1. Du côté de la finale simple dames, Lilou Bonnet a inscrit son nom au palmarès de ce tournoi en disposant de Patricia Peinado dans le duel des 15/3 en deux sets 6/2 6/4. Patricia Peinado qui a pu prendre sa revanche en s'adjugeant la finale plus 45 ans face à Irène Maitre (6/1 6/1)





Les finales

Simples messieurs : Damien Raiola (4/6) bat Thibault Pene (15) 6/4 6/1

Messieurs + 35 ans : Nicolas Fornacciari (15) bat Maxime Petit (15/1) 4/6 4/1 abandon

Messieurs + 55 ans : Yvon Bienvenu (15/1) bat Didier Reboli (15/2) 6/3 6/4

Messieurs +65 ans : Patrick Compain (15/5) bat Patrick Fioramonti (30/1) 6/2 6/2

Simples dames : Lilou Bonnet (15/3) bat Patricia Peinado (15/3) 6/2 6/4

Dames + 35 ans : Valérie Kervizic (15/2) bat Patricia Peinado (15/3) 6/1 6/1

Dames + 45 ans : Patricia Peinado (15/3) bat Irène Maitre (30) 6/1 6/1

15-16 ans garçons : Elliott Hlivak (30) bat Andria Zucconi (30/1) 6/3 6/0

Doubles messieurs : Damien Raiola- Jean Marie Castellucci battent Yvon Bienvenu -Pierre Sala 6/4 7/6