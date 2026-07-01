Casamaccioli : face au feu déclenché par la foudre, le remarquable engagement des pompiers commandos

(Photos et vidéo SIS 2B)
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Les images et la vidéo du SIS 2B, témoignent de la réalité du terrain. Au milieu d'un chaos de troncs calcinés, de branches enchevêtrées et de blocs rocheux, les pompiers commandos du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ont progressé à pied, tronçonneuses en main, pour atteindre le foyer niché au cœur de la forêt.
Le pin frappé par la foudre, encore fumant, a dû être découpé et entièrement traité afin d'éliminer les dernières braises susceptibles de relancer un incendie. dans ce secteur inaccessible aux engins terrestres.
L'appui des moyens aériens a permis de contenir rapidement le sinistre, mais c'est bien le travail minutieux des équipes au sol qui a assuré l'extinction complète du foyer. Pendant plusieurs heures, les spécialistes du feu de forêt ont sécurisé la zone, démontant les parties instables de l'arbre et recherchant le moindre point chaud.
Cette intervention rappelle une réalité souvent méconnue : une fois les largages des avions ou des hélicoptères terminés, le travail est loin d'être achevé. Il faut encore grimper, progresser dans une végétation dense, évoluer sur des pentes abruptes et parfois au milieu d'arbres fragilisés, avec pour seule priorité d'empêcher toute reprise.
À Casamaccioli, les pompiers commandos ont une nouvelle fois démontré leur savoir-faire, leur endurance et leur sang-froid. Un engagement discret, souvent loin des regards, mais indispensable pour préserver le patrimoine forestier de l'île et protéger les massifs les plus difficiles d'accès.
Les images de cette intervention illustrent à elles seules l'ampleur de leur mission et méritent d'être saluées.
Cette intervention rappelle une réalité souvent méconnue : une fois les largages des avions ou des hélicoptères terminés, le travail est loin d'être achevé. Il faut encore grimper, progresser dans une végétation dense, évoluer sur des pentes abruptes et parfois au milieu d'arbres fragilisés, avec pour seule priorité d'empêcher toute reprise.
À Casamaccioli, les pompiers commandos ont une nouvelle fois démontré leur savoir-faire, leur endurance et leur sang-froid. Un engagement discret, souvent loin des regards, mais indispensable pour préserver le patrimoine forestier de l'île et protéger les massifs les plus difficiles d'accès.
Les images de cette intervention illustrent à elles seules l'ampleur de leur mission et méritent d'être saluées.
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