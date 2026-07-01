Restonica Trail: Victoire et record pour Benjamin Roubiol

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Corte - 2 600 athlètes au départ du Restonica Trail et du Tavignanu Trail ce samedi matin
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A màghjina - Sott'à Santa Maria, u lussu cala l'ancura in Ficaghjola
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CIDFF de Haute-Corse : acteur-clef dans l’accompagnement et la protection des femmes victimes de violences
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Incendie d'Oletta maîtrisé, les pompiers mobilisés également sur deux départs de feu liés à la foudre à Albertacce
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