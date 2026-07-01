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Restonica Trail: Victoire et record pour Benjamin Roubiol


Mario Grazi le Samedi 11 Juillet 2026 à 10:04

Benjamin Roubiol s'est imposé il y a quelques minutes sur les 69 kms du Restonica Trail en battant également le record de Lambert Santelli. Le Tavignanu Trail a été remporté par Romain Discher. Plus d'infos à venir.







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