Yannick Cahuzac fait son grand retour au RC Lens comme entraîneur-adjoint

Le retour est désormais officiel. Yannick Cahuzac reprend place au sein de la grande famille du Racing Club de Lens. Trois ans après avoir quitté le club nordiste, l'ancien milieu de terrain corse a été nommé entraîneur adjoint de l'équipe première et accompagnera Dino Toppmöller, nouvel entraîneur des Sang et Or, dans un projet particulièrement ambitieux. À 41 ans, l'ancien capitaine emblématique du Sporting Club de Bastia franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière d'entraîneur. Déjà membre du staff lensois entre 2022 et 2023, à l'issue de sa carrière de joueur, Cahuzac retrouve un environnement qu'il connaît parfaitement, mais aussi un club qui a changé de dimension. Vainqueur de la Coupe de France et dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens s'apprête à retrouver la prestigieuse Ligue des champions avec de grandes ambitions.





Pour le technicien bastiais, il s'agit presque d'un retour à la maison. Entre 2019 et 2022, Yannick Cahuzac avait disputé trois saisons sous les couleurs sang et or, mettant son expérience et son tempérament de guerrier au service du collectif. Très apprécié des supporters lensois pour son engagement sans faille, son exemplarité et son leadership dans le vestiaire, il avait terminé sa carrière de joueur sous le maillot artésien avant d'intégrer immédiatement le staff technique de Franck Haise afin d'entamer sa reconversion. Cette première expérience sur un banc de Ligue 1 lui avait permis de découvrir les exigences du très haut niveau sous un nouvel angle. Un apprentissage précieux qui lui a ouvert les portes d'une carrière d'entraîneur prometteuse.





Une progression constante



Après son départ de Lens en 2023, Yannick Cahuzac avait choisi de poursuivre sa formation du côté du FC Lorient. Il y retrouvait un autre technicien corse, Olivier Pantaloni, avec lequel il a partagé une aventure particulièrement réussie. Les deux hommes ont contribué à ramener les Merlus parmi l'élite du football français après un titre de champion de Ligue 2, avant de réussir leur retour au plus haut niveau. Une expérience enrichissante qui a permis à l'ancien milieu défensif de continuer à développer ses compétences tactiques et sa vision du métier. Son travail n'est manifestement pas passé inaperçu. Le RC Lens n'a pas hésité à faire appel à lui pour renforcer le staff de Dino Toppmöller, convaincu que son expérience du club, sa connaissance de la Ligue 1 et son profil de meneur d'hommes constitueront des atouts précieux. Le Bastiais s'est engagé pour les trois prochaines saisons et travaillera aux côtés des autres adjoints Nelson Morgado, Ervin Skela et Bilal Hamdi.





Des retrouvailles entre Corses



Ce retour dans le Nord est également marqué par des retrouvailles. À Lens, Yannick Cahuzac retrouvera Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing, autre figure emblématique du football corse et ancien gardien du Sporting Club de Bastia. Les deux hommes, qui ont partagé de nombreuses saisons sous le maillot bastiais avant de poursuivre leur parcours respectif dans le football professionnel, se retrouvent aujourd'hui réunis au sein de l'organigramme lensois. Ils rejoignent également une institution où évolue toujours Éric Sikora, véritable légende du club, preuve de la volonté du Racing de s'appuyer sur des hommes qui connaissent parfaitement son identité et ses valeurs.





« Très heureux de retrouver le RC Lens »



Au moment de son officialisation, Yannick Cahuzac n'a pas caché sa satisfaction de revenir dans un club auquel il reste profondément attaché. « Je suis très heureux de retrouver le RC Lens, un club et une ville avec une forte identité et un stade avec une ambiance et une ferveur incroyables. On va se mettre rapidement au travail pour préparer au mieux cette saison qui s'annonce palpitante avec le championnat et la Ligue des champions », a confié le technicien corse. Des mots qui traduisent son attachement au club lensois mais aussi son enthousiasme à l'idée de relever un nouveau défi sportif dans une institution où les attentes seront particulièrement élevées cette saison.





Une belle reconnaissance pour le football corse



Cette nomination constitue également une nouvelle reconnaissance du savoir-faire des techniciens corses. Après les parcours d'Olivier Pantaloni, désormais entraîneur de l'OGC Nice, et de Jean-Louis Leca devenu directeur sportif du RC Lens, Yannick Cahuzac poursuit lui aussi son ascension dans le football professionnel français.





L'ancien capitaine du Sporting Club de Bastia confirme que sa reconversion est pleinement réussie. Réputé pour son exigence, sa rigueur et son sens du collectif durant sa carrière de joueur, il entend désormais mettre ces qualités au service d'un RC Lens qui visera aussi bien les premiers rôles en Ligue 1 qu'un parcours ambitieux sur la scène européenne.





Pour le Bastiais, cette nouvelle aventure ressemble à une évidence : retrouver un club où il a laissé une forte empreinte, au moment où celui-ci s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire parmi les grandes équipes du football français.





