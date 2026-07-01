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Les brèves

Fête patronale de la Madonne de Monserrato à la Scala Santa de Bastia  30/06/2026

La fête patronale de la Madonne de Monserrato à la chapelle de la Scala Santa de Bastia sera célébrée le jeudi 2 juillet.
Messe traditionnelle à 18h30, chantée par l'archiconfrérie Saint-Joseph, et suivie de la procession.

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