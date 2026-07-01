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Brèves
Les brèves
Fête patronale de la Madonne de Monserrato à la Scala Santa de Bastia
30/06/2026
La fête patronale de la Madonne de Monserrato à la chapelle de la Scala Santa de Bastia sera célébrée le jeudi 2 juillet.
Messe traditionnelle à 18h30, chantée par l'archiconfrérie Saint-Joseph, et suivie de la procession.
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30/06/2026 21:39
Fête patronale de la Madonne de Monserrato à la Scala Santa de Bastia
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