Fête patronale de la Madonne de Monserrato à la Scala Santa de Bastia

La fête patronale de la Madonne de Monserrato à la chapelle de la Scala Santa de Bastia sera célébrée le jeudi 2 juillet.

Messe traditionnelle à 18h30, chantée par l'archiconfrérie Saint-Joseph, et suivie de la procession.