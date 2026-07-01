Ligue 3 : feu vert de la DNCG pour le Sporting Club de Bastia

Le Sporting Club de Bastia a réussi son passage ce mardi 30 juin devant la DNCG. Le gendarme financier du football français a validé les comptes de la saison dernière ainsi que le budget pour la saison 2026-2027 en Ligue 3, a indiqué le club dans un communiqué.

Le Sporting Club de Bastia disposera, pour sa saison en Ligue 3, d’un budget de 9 millions d’euros. La décision de la DNCG n’implique aucune mesure de restriction sur la masse salariale ni sur les transferts. Un bon point, alors que le Sporting doit se reconstruire après sa relégation sportive la saison dernière et surtout après avoir vendu ou mis fin aux contrats de plusieurs joueurs afin de réduire sa masse salariale. « Au-delà de cette étape, le Sporting Club de Bastia poursuit sa reconstruction d’un nouveau modèle économique engagé depuis plusieurs mois. Il n’en sous-estime ni l’ampleur ni la durée, un chantier exigeant qui s’inscrit dans le temps long et avec la même constance que celle qui a convaincu l’instance comme celle qu’il doit à son public. » indique le club dans son communiqué.



Désormais, les joueurs bastiais, le staff et les dirigeants pourront se concentrer sur la préparation de la saison et le mercato avant la reprise du championnat, le 8 août prochain.

D’ici là, les Bastiais entameront une série de cinq matchs amicaux afin de préparer la reprise du championnat débuté ce lundi ses son terrain d'entrainement de l'IGESA

