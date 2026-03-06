Transport aérien : la taxe sur les billets des lignes Corse-continent réduite de 65 % à partir du 1er juin

Cette mesure, validée par la Commission européenne après plusieurs mois d'échanges avec les autorités françaises, permet d'abaisser le montant de cette taxe de 7,40 euros à 2,63 euros par billet sur les lignes concernées.Les liaisons soumises à une obligation de service public ont pour objectif de garantir la continuité territoriale et le désenclavement de territoires pour lesquels l'avion constitue souvent le moyen de transport le plus rapide. Elles concernent notamment plusieurs dessertes intérieures en métropole mais aussi, est-il besoin de le rappeler, les lignes reliant la Corse au continent.La mesure s'applique aux principales liaisons aériennes entre la Corse et la France continentale opérées sous le régime OSP/DSP, notamment vers Paris-Orly, Marseille et Nice, qui concentrent l'essentiel du trafic aérien insulaire.Pour les compagnies aériennes assurant ces dessertes, la baisse de la taxe représente une diminution significative des charges fiscales appliquées à chaque billet. En théorie, cette réduction pourrait contribuer à limiter les hausses tarifaires ou à améliorer la compétitivité des offres proposées aux voyageurs. Toutefois, le ministère n'a pas précisé à ce stade si la totalité de l'allègement fiscal sera répercutée sur le prix payé par les passagers.Cette décision intervient dans un contexte où le coût du transport aérien constitue un sujet récurrent en Corse. Les dessertes soumises à obligation de service public sont considérées comme essentielles pour les déplacements des résidents, des étudiants, des professionnels et des touristes.La réduction de la TSBA répond à une demande formulée lors de l'examen de la loi de finances pour 2025, le gouvernement estimant que ces lignes remplissent une mission d'intérêt général qui justifie un traitement fiscal spécifique.Selon le ministère des Transports, 26 liaisons aériennes sont concernées par cette mesure.L'arrêté officialisant cette réduction a été publié le 31 mai 2026 pour une application immédiate à compter du 1er juin.



