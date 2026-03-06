La pétanque au centre-ville de Portivechju

C'est sans nul doute un moment particulier que s'apprête à vivre ce week-end la Cité du Sel avec la première édition du Challenge en mémoire de Gérard et Véro Cesari organisé par la société des Zinsali et la ville de de Portivechju. Un long et beau week-end dédié à la pétanque en cœur de ville avec des terrains qui seront implantés à l'école Joseph Pietri, sur la place Henri Giraud et dans une partie de la rue Camille de Rocca-Serra.

Tout commencera samedi à 14 heures par un concours en doublette ouvert aux licenciés mais aussi aux non-licenciés, doté de 500€ de prix plus les mises. Dimanche matin dès 9h30 sera donné le coup d'envoi du Régional en triplette (3.000€ de prix plus les mises), avant celui du concours féminin en doublette à 13 heures (500€ de prix plus les mises).

Un rendez-vous à la fois sportif et convivial in mimoria di Gérard et Véro Cesari