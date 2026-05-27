Corte - L’application "Memento Corte" a été présentée officiellement en mairie

L’idée de cette application est née en 2025. Elle a germé dans l’esprit de Cyril Villalonga, président de Digital Leisure, basée à Ajaccio. Le projet de cette application gratuite a été soumis au maire de Corte, le Dr Xavier Poli, et à son conseil municipal qui ont été emballés !

« C’est à l’initiative de Michael Galvez-Ollandini que j’ai reçu Cyril Villalong en 2025. IL est venu nous présenter une démarche ambitieuse à travers la création d’une application destinée à valoriser le patrimoine matériel et immatériel de Corte à travers une expérience immersive unique mêlant enquête, narration et découverte historique », a expliqué Xavier Poli à la nombreuses assistance venue assister à la présentation officielle de cette application mardi soir en mairie.

L’objectif de cette nouvelle application était de toucher de nouveaux publics et de « transmettre autrement notre histoire, notre mémoire, notre patrimoine et notre identité collective, mais il s’agissait également de faire de notre ville le territoire pilote d’un dispositif innovant appelé à se déployer dans d’autres communes de Corse » a poursuivi Xavier Poli.





Le maire de Corte n’a pas caché avoir été immédiatement conquis par ce projet tant et si bien qu’il a souhaité aussitôt constituer un groupe de travail autour de Cyril Villalonga placé sous l’égide du Dr Marie Albertini, adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à la langue corse, ainsi que de Célia Simonetti, attachée de communication de la commune. Et le maire de Corte n’a pas caché qu’un important travail préparatoire et collectif a été nécessaire pour la réalisation de Memento Corte. Un travail qui a également permis l’intervention de nombreux Cortenaises et Cortenais, « dont la plupart sont cités dans l’application. Toutes et tous ont apporté leur contribution à travers des témoignages, des visites commentées « leur participation aux tournages en tant que comédiens, ou encore leur aide précieuse pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exploitation de certaines œuvres et contenus patrimoniaux ».





Parmi eux, nous citerons le regretté Laurent Ghionga qui a permis de faire découvrir autrement l’église de l’Annonciation en partageant ses connaissances, ses anecdotes et bien sûr les histoires humaines liées aux confréries.

Comme Corse Net Infos l’a précisé lors de la présentation de Memento Corte le dimanche 24 mai, cette application est également interactive à travers un jeu où l’utilisateur peut poser des questions virtuellement à des intervenants. « Ainsi, ce jeu est aussi une forme d’hommage à Barthélémy Casanova à travers un clin d’œil intégré au scénario. Il apparait au cours de l’aventure et échange avec les joueurs pour les accompagner dans leur recherche », a indiqué le maire de Corte qui a tenu à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure « permettant aujourd’hui de faire vivre Corte et de transmettre autrement le patrimoine de Corte ».





Cyril Villalonga s’est ensuite longuement attaché à détailler toutes les possibilités de cette application à télécharger gratuitement sur son téléphone mobile en rappelant que si l’application et son utilisation sont gratuits, en revanche, le jeu interactif est payant à hauteur de 2,99 euros. Le président de Digital Leisure a également précisé que « cette application est appelée à évoluer dans les semaines et les mois qui viennent puisque nous allons étendre nos visites vers les sentiers de randonnée de la vallée de la Restonica ainsi que celle de Tavignanu ».

