Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mercredi 27 au samedi 30 mai

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 27 mai à 10h30 : atelier créatif "Fête des mères" - 4 ans +

- mercredi 27 mai à 14h : atelier créatif "Décopatch" - 12 ans + et intergénérationnel

- samedi 30 mai à 10h30 : atelier collaboratif "Aquarelle printanière" - 10 ans + et intergénérationnel

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

MEDIATHEQUE DES CANNES - "ATELIERS NUMERIQUES"

- vendredi 22 mai à 18h : soirée Games - Intergénérationnel

- mercredi 27 mai à 14h30 : "Atelier VR" expérience immersive et ludique - Intergénérationnel

- vendredi 29 mai à 10h30 : "Fourre-tout numérique" une demande numérique ? RDV dans votre médiathèque pour trouver la meilleure solution - Public débutant

- mercredi 30 mai à 14h : "Ciné Geek, l'aventure continue !" - Intergénérationnel

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de mai "Lire un documentaire de la sélection" - Public adulte

- durant tout le mois de mai : Ciné-Club "Réserve ta séance" - Tout public

- jeudi 28 mai à 10h : visite guidée au Palais Fesch assurée par Julie Baltzer - Tout public

- samedi 30 mai à 10h : initiation au tricot et au crochet - Public ado/adulte

- samedi 30 mai à 10h30 : activités ludo-éducatives parents/enfants - 5/7 ans

- samedi 30 mai à 14h : atelier théâtre 8 ans +

- samedi 30 mai à 14h : atelier créatif "Fête des mères" - 7 ans +

- samedi 30 mai à 16h : rencontre-dédicace avec Perrine Baron autour de son premier ouvrage "On ne badine pas avec la mort" en partenariat avec Racines de ciel - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 27 mai à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 29 mai à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors

- vendredi 29 mai à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors

- samedi 30 mai à 10h30 : Bureautique : initiation LibreOffice Calc/Writer - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- jeudi 28 mai à 19h : atelier jeu de cartes "Nuits Magic : perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul - 16 ans +

- vendredi 29 mai à 14h : "Friday movies" - Public adulte

- vendredi 29 mai à 20h45 : "Ciné-club, cycle Victor Fleming" - Public adulte

- samedi 30 à 10h : atelier jeu de cartes "Pokemon : initiation et perfectionnement" animé par l'association LudiK - 8 ans +

- samedi 30 mai à 13h30 : atelier jeu de cartes "A Scopa : initiation et perfectionnement" - Public ado/adulte

- samedi 30 mai à 14h : cours de japonais avec l'association Uminokaze - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- vendredi 29 mai à 17h : session Lego animé par Didier - Public adulte

- samedi 30 mai à 14h : session Lego animé par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50