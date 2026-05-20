Bastia - Concert solidaire pour la Maison du Sacré Coeur
20/05/2026
La Maison du Sacré Cœur organise une soirée musicale placée sous le signe du partage et de la solidarité le mercredi 27 mai, à partir de 19h30, à l’Église Saint-Charles Borromée – San Carlu à Bastia
Avec la participation exceptionnelle des élèves du Conservatoire Henri Tomasi et de la chorale féminine « U Cantu di e Donne »
« Venez nombreux soutenir cette belle cause et partager un instant unique dans un lieu emblématique de Bastia », appelle la Maison du Sacré Cœur.
Entrée 10 euros