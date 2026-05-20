Bastia - Concert solidaire pour la Maison du Sacré Coeur

La Maison du Sacré Cœur organise une soirée musicale placée sous le signe du partage et de la solidarité le mercredi 27 mai, à partir de 19h30, à l’Église Saint-Charles Borromée – San Carlu à Bastia



Avec la participation exceptionnelle des élèves du Conservatoire Henri Tomasi et de la chorale féminine « U Cantu di e Donne »



« Venez nombreux soutenir cette belle cause et partager un instant unique dans un lieu emblématique de Bastia », appelle la Maison du Sacré Cœur.



Entrée 10 euros