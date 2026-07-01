I Viuluncelli di Moita : des concerts pour « les curieux et les rêveurs »

(Photos Jeanne Leboulleux-Leonardi)

Les Violoncelles de Moita sont devenus une institution dans le paysage musical de notre île, avec plus d’un quart de siècle de spectacles magiques, organisés par des bénévoles passionnés qui ne ménagent pas leur peine ni leurs heures. Une institution, certes, mais qui a su garder la fraîcheur, la fantaisie, la bonne humeur de sa prime jeunesse, malgré le professionnalisme et la qualité des interprètes qui s’y succèdent, démontrant s’il le fallait que l’exigence de qualité artistique n’est pas forcément synonyme de sérieux rébarbatif.Le spectacle donné à Tallone renouait avec cet esprit jubilatoire autour de l’amour de la musique. Invité par I Viuluncelli, le festival de CelloFan de Callian en Provence, est un peu le “frère cadet” de celui de Moita. Né en l’an 2000 de l’initiative de plusieurs musiciens, c’est déjà toute une histoire : « Nous nous étions connus au conservatoire de Nice quand nous étions enfants, explique Frédéric Audibert, violoncelliste de renom à la carrière internationale, et directeur artistique du festival Cellofan de Callian. Nous avions tous travaillé avec le même professeur dont mon père, Rolland, avait été l’élève puis l’assistant. » Les jeunes musiciens passent leur diplôme la même année et le hasard des engagements disperse le petit groupe.Lorsqu’en l’an 2000, Frédéric Audibert organise les 6 suites de Bach, chacune interprétée par un violoncelliste différent, les anciens amis se retrouvent avec leurs instruments. « Et Paul-Antoine nous dit : “j’ai démarré quelque chose en Corse. Il faut que vous veniez !” ». Paul-Antoine de Rocca Serra est le directeur artistique des Viuluncelli di Moita qui, l’année précédente, viennent d’inaugurer leur premier festival. « Il m’a dit : “ça va être formidable !” Le “formidable” a mal tourné... Et on est là ce soir ! », sourit Frédéric Audibert, manifestement ravi de participer une fois de plus au festival corse. « Depuis 25 ans, on vient tous les ans. Il y a beaucoup d’échanges... ». D’ailleurs, Petru Guelfucci avait été l’invité du festival de Callian avec son fils et sa fille : « C’était la première fois qu’ils chantaient tous les trois ensemble ! », se rappelle Frédéric Audibert, soulignant la véritable « fraternité » qui unit les deux festivals. « On se considère comme la même famille, estime le musicien qui vient d’ailleurs avec son frère, violoncelliste également. On se retrouve avec une joie fantastique ! ».Cette 26ème édition, comme cela semble devenue une sorte de marque de fabrique, propose encore un programme éclectique dont la variété devrait séduire tous les amateurs de musique... mais pas que !Le spectacle inaugural dédié à « l’amicu Carlu », Charles Lepidi, 1er adjoint de Tallone, décédé en octobre dernier, était intégralement consacré aux violoncelles : une bonne dizaine de musiciens à la sensibilité et à la virtuosité toujours aussi remarquable. Ils ont fait voyager les spectateurs de l’Italie à la l’ancienne Union soviétique, en passant par la Belgique, l’Autriche... mais aussi l’Amérique. Une programmation qui faisait une place importante à des œuvres contemporaines : avec le Terra Aria du Sicilien Giovanni Sollima, un concerto de Dmitri Chostakovitch qui lui avait été commandé par son grand ami Rostropovitch, la Fuga Y Misterio de l’Argentin Ástor Piazzolla – à la partition si difficile à trouver qu’il a fallu la faire venir d’Allemagne –, ou encore le premier solo du concerto de Jules Deswert, compositeur belge de la fin du XIXe siècle : « Souvent, s’amuse Frédéric Audibert, nous jouons des pièces bien connues des violoncellistes, mais inconnues du public. Celle-ci est inconnue également desvioloncellistes ! » Comme plusieurs des morceaux interprétés durant le spectacle, la transcription pour petit orchestre avait été réalisée par Valentin Catil, un ancien étudiant de Frédéric Audibert qui a créé son propre ensemble de violoncelles.Vivaldi, avec son double concerto pour violoncelle interprété par six jeunes femmes – une fois n’est pas coutume ! – puis une sicilienne de l’Autrichienne Maria Theresia von Paradiscontemporaine de Mozart – ce morceau en hommage à Roland Pidoux, violoncelliste décédé cette année –, permettaient un petit retour dans les siècles antérieurs. Enfin, interprété en clôture du spectacle, le quatrième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde du Tchécoslovaque Dvorak – une commande d’État devenu un tube planétaire –, a suscité l’enthousiasme du public : non seulement pour la qualité du jeu, mais également pour celle de la transcription qui en avait été réalisée, toujours par le violoncelliste Valentin Catil : au point de donner l’impression que c’était bien un orchestre symphonique qui l’interprétait.