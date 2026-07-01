U tempu in Corsica
Le temps ne change guère ce vendredi : il fait toujours chaud avec un thermomètre qui se situe au- dessus des 30 degrés surtout en Corse-du-Sud avec des orages dans le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
La plage de Nonza (Tom Pasquier-Orsini)