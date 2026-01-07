« Praticalingua Capicorsu in festa» à Sisco

L'association Praticalingua Capicorsu organise ce samedi 27 juin à partir de 19h au stade de Sisco l’évènement « Praticalingua Capicorsu in Festa » « Créée en 2022 pour favoriser l'usage quotidien de la langue corse, Praticalingua Capicorsu développe au quotidien des ateliers accessibles à tous les publics comme l'apprentissage pratique de la langue, la transmission intergénérationnelle, la valorisation du patrimoine culturel corse, la création de lieux d'échange et de convivialité » explique Jean-Louis Constant responsable de Praticalingua dont les locaux se situent à Sisco. « Tout au long de l'année, plus d’une centaine de participants suivent les activités proposées dans le Cap Corse et cette manifestation du 20 juin constitue le temps fort de notre année d'activités. Elle permettra ainsi aux participants de nos différents ateliers de langue corse, de chant et de musique de présenter au public le travail réalisé tout au long de l'année. À travers cette soirée, nous souhaitons mettre à l'honneur une langue corse vivante, accessible et partagée, fidèle à notre devise : Lingua face populu. Au-delà de son caractère festif, cette soirée est également une occasion de valoriser les initiatives menées en faveur de la transmission de la langue corse et de renforcer les liens entre les acteurs du territoire ».

Au programme :

• Restitution des ateliers de Praticalingua Capicorsu

• Démonstrations, rencontres et échanges avec les participants, les animateurs et les partenaires

• Chants et interventions musicales

• Restauration et produits locaux ;

• Tombola et moments de convivialité ;

• Concert exceptionnel et gratuit du groupe Orizonte