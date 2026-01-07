Gardienne de l’histoire de Cristinacce, l’église Santa Maria Assunta appelle à la mobilisation

Portée par la municipalité avec le soutien de la Fondation du patrimoine et le parrainage de Jean-Claude Acquaviva, fondateur du groupe A Filetta, cette initiative vise à réunir une partie des financements nécessaires à un programme de travaux estimé à plus de 100 000 euros.
Grâce à cette souscription, la commune espère collecter au moins 60 000 euros auprès des particuliers, entreprises et mécènes attachés à la préservation du patrimoine insulaire.
Les festivités débuteront à 10 h 30 par une messe chantée en langue corse réunissant habitants, confrères et fidèles de la microrégion. À l’issue de l’office, le projet de restauration ainsi que la souscription ouverte aux particuliers et aux entreprises seront présentés au public.
L’église Santa Maria Assunta accompagne l’histoire de Cristinacce depuis sa fondation au Moyen Âge. Agrandie au fil des siècles puis reconstruite dans sa forme actuelle au XIXe siècle, elle occupe une place centrale dans la mémoire collective du village. « Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre. Nous avons fait réaliser plusieurs diagnostics, du clocher au sol qui ont permis d’identifier des interventions devenues indispensables. Nous avons rapidement compris qu’il serait compliqué, pour une petite commune comme la nôtre, d’assumer seule un tel chantier. Nous avons donc souhaité associer la population insulaire à cette démarche » rembobine le maire, Antoine Versini.
Grâce à cette souscription, la commune espère collecter au moins 60 000 euros auprès des particuliers, entreprises et mécènes attachés à la préservation du patrimoine insulaire.
Les festivités débuteront à 10 h 30 par une messe chantée en langue corse réunissant habitants, confrères et fidèles de la microrégion. À l’issue de l’office, le projet de restauration ainsi que la souscription ouverte aux particuliers et aux entreprises seront présentés au public.
L’église Santa Maria Assunta accompagne l’histoire de Cristinacce depuis sa fondation au Moyen Âge. Agrandie au fil des siècles puis reconstruite dans sa forme actuelle au XIXe siècle, elle occupe une place centrale dans la mémoire collective du village. « Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre. Nous avons fait réaliser plusieurs diagnostics, du clocher au sol qui ont permis d’identifier des interventions devenues indispensables. Nous avons rapidement compris qu’il serait compliqué, pour une petite commune comme la nôtre, d’assumer seule un tel chantier. Nous avons donc souhaité associer la population insulaire à cette démarche » rembobine le maire, Antoine Versini.
La statue de Saint Roch et « La Sainte Famille au repos » bientôt restaurés
Le programme de ce vaste chantier prévoit notamment la rénovation des espaces intérieurs, la réfection des sols, la modernisation du réseau électrique et la remise en état des cloches.
Mais au-delà du bâtiment lui-même, deux œuvres remarquables du patrimoine religieux communal bénéficieront également d’une restauration. Il s’agit de la statue de Saint Roch de la fin du XIXe siècle, en bois polychrome et doré à la feuille d’or. Fragilisée par d’importantes attaques d’insectes xylophages, elle présente plusieurs dégradations, notamment la disparition de certains éléments sculptés. L’intervention permettra de traiter le bois, de consolider la structure et de restituer les parties manquantes avant de reprendre la polychromie et les dorures.
Classé au titre des Monuments historiques depuis 1984, le tableau « La Sainte Famille au repos », huile sur toile du XVIIIe siècle, souffre de déchirures, des effets du temps et des dégâts causés par de précédentes restaurations. Son nettoyage, la consolidation de la toile et la reprise des altérations devraient permettre de retrouver une meilleure lecture de la composition et de raviver ses couleurs d’origine.
Le programme de ce vaste chantier prévoit notamment la rénovation des espaces intérieurs, la réfection des sols, la modernisation du réseau électrique et la remise en état des cloches.
Mais au-delà du bâtiment lui-même, deux œuvres remarquables du patrimoine religieux communal bénéficieront également d’une restauration. Il s’agit de la statue de Saint Roch de la fin du XIXe siècle, en bois polychrome et doré à la feuille d’or. Fragilisée par d’importantes attaques d’insectes xylophages, elle présente plusieurs dégradations, notamment la disparition de certains éléments sculptés. L’intervention permettra de traiter le bois, de consolider la structure et de restituer les parties manquantes avant de reprendre la polychromie et les dorures.
Classé au titre des Monuments historiques depuis 1984, le tableau « La Sainte Famille au repos », huile sur toile du XVIIIe siècle, souffre de déchirures, des effets du temps et des dégâts causés par de précédentes restaurations. Son nettoyage, la consolidation de la toile et la reprise des altérations devraient permettre de retrouver une meilleure lecture de la composition et de raviver ses couleurs d’origine.
L’ensemble de ces interventions sera confié à l’atelier Lenzi.
Pour mener à bien ce projet, la commune s’appuie sur la Fondation du patrimoine, qui accompagne la collecte de dons et le montage de l’opération. « L’objectif est de réunir au moins 60 000 euros grâce à cette campagne de mécénat. Les contributeurs pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus dans le cadre du mécénat » glisse le premier magistrat.
Une initiative qui s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation patrimoniale engagée depuis plusieurs années à Cristinacce. Création d’une Association syndicale libre, mise en place d’un écomusée ou encore réhabilitation des jardins partagés témoignent d’une volonté de préserver l’identité du village tout en renforçant son attractivité.
Une vision qui a convaincu Jean-Claude Acquaviva, fondateur du groupe A Filetta, de parrainer l’opération. « Restaurer l’église, c’est contribuer à faire vivre le village. Ces lieux portent une mémoire collective et participent à la transmission de l’identité corse », souligne-t-il.
À travers cet appel aux dons, la municipalité espère mobiliser largement, des habitants aux membres de la diaspora, afin de permettre à Santa Maria Assunta de continuer à occuper une place centrale dans la vie de Cristinacce pour les générations à venir.
Pour faire un don :
En ligne : www.fondation-patrimoine.org
Par chèque à envoyer à la Fondation du patrimoine libellé « Église Santa Maria Assunta »
Pour mener à bien ce projet, la commune s’appuie sur la Fondation du patrimoine, qui accompagne la collecte de dons et le montage de l’opération. « L’objectif est de réunir au moins 60 000 euros grâce à cette campagne de mécénat. Les contributeurs pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus dans le cadre du mécénat » glisse le premier magistrat.
Une initiative qui s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation patrimoniale engagée depuis plusieurs années à Cristinacce. Création d’une Association syndicale libre, mise en place d’un écomusée ou encore réhabilitation des jardins partagés témoignent d’une volonté de préserver l’identité du village tout en renforçant son attractivité.
Une vision qui a convaincu Jean-Claude Acquaviva, fondateur du groupe A Filetta, de parrainer l’opération. « Restaurer l’église, c’est contribuer à faire vivre le village. Ces lieux portent une mémoire collective et participent à la transmission de l’identité corse », souligne-t-il.
À travers cet appel aux dons, la municipalité espère mobiliser largement, des habitants aux membres de la diaspora, afin de permettre à Santa Maria Assunta de continuer à occuper une place centrale dans la vie de Cristinacce pour les générations à venir.
Pour faire un don :
En ligne : www.fondation-patrimoine.org
Par chèque à envoyer à la Fondation du patrimoine libellé « Église Santa Maria Assunta »
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