Gardienne de l’histoire de Cristinacce, l’église Santa Maria Assunta appelle à la mobilisation

Portée par la municipalité avec le soutien de la Fondation du patrimoine et le parrainage de Jean-Claude Acquaviva, fondateur du groupe A Filetta, cette initiative vise à réunir une partie des financements nécessaires à un programme de travaux estimé à plus de 100 000 euros.



Grâce à cette souscription, la commune espère collecter au moins 60 000 euros auprès des particuliers, entreprises et mécènes attachés à la préservation du patrimoine insulaire.

Les festivités débuteront à 10 h 30 par une messe chantée en langue corse réunissant habitants, confrères et fidèles de la microrégion. À l’issue de l’office, le projet de restauration ainsi que la souscription ouverte aux particuliers et aux entreprises seront présentés au public.



L’église Santa Maria Assunta accompagne l’histoire de Cristinacce depuis sa fondation au Moyen Âge. Agrandie au fil des siècles puis reconstruite dans sa forme actuelle au XIXe siècle, elle occupe une place centrale dans la mémoire collective du village. « Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre. Nous avons fait réaliser plusieurs diagnostics, du clocher au sol qui ont permis d’identifier des interventions devenues indispensables. Nous avons rapidement compris qu’il serait compliqué, pour une petite commune comme la nôtre, d’assumer seule un tel chantier. Nous avons donc souhaité associer la population insulaire à cette démarche » rembobine le maire, Antoine Versini.

