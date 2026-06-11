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Les brèves

Sortie d'observation de la Cistude d’Europe à Prunete  11/06/2026

Sortie d'observation de la Cistude d’Europe à Prunete
Samedi 27 juin à 10h30, dans le cadre du plan national d'actions Cistude d'Europe financé par le Ministère Ecologie Territoires, le CPIE A Rinascita vous convie à une expérience unique d'observation de la Cistude d’Europe à Prunete.
Rejoignez-nous dans cette escapade et venez découvrir la vie fascinante de ces tortues d’eau douce dans leur habitat naturel.
La Cistude d'Europe est une petite tortue qui préfère les eaux calmes des marécages, lacs et rivières lentes. Reconnaissable à sa carapace brune ornée de taches jaunes, cette espèce joue un rôle crucial dans l'écosystème en participant à la régulation des populations d'insectes et en contribuant à la santé des milieux aquatiques
Préparez-vous à cette aventure en pleine nature en vous munissant d'une paire de jumelles et de chaussures de marche.
Rendez-vous au parking à Prunete, direction la plage à la station d’épuration (GPS 42.305168, 9.545403)
Gratuit sur inscription
Inscriptions et informations : 06 02 26 56 12 ou ltemple@cpie-centrecorse.fr

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