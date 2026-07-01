Pétanque - Souvenir Pierrot Biancarelli : plus de trois cents joueurs sur les terrains du Paradisu

Trois concours étaient à l'affiche avec une entame de week-end fixé à samedi lors d'un concours dédié aux doublettes. Cinquante équipes étaient sur les rangs à partir de 14 heures. Un concours qui allait donner la tonalité de ce rendez-vous sur les hauteurs de Portivechju. En quarts de finale, les duos: Crispi-Biancarelli et Guarguale-Colicchio tous deux des Zinsali, ainsi que les non-homogènes Bellotti-Marino et Santarelli-Paoli passaient en demies.
A ce stade du concours, Bellotti-Marino battait Santarelli-Paoli 13-8 alors que Guarguale-Colicchio venait à bout de Crispi-Biancarelli 13-7.
La finale voyait Bellotti-Marino s'imposer 13-8 contre Guarguale-Colicchio.
Le triplette pour Bartoli-Santarelli-Girost (Zinsali)
Dimanche tout recommençait à 10 heures avec le concours en triplettes qui a rassemblé 64 équipes et le doublette féminin avec une vingtaine de duos. Au terme de la phase de poule, on retrouvait en demi-finales, les Zinsali Bartoli-Santarelli-
Girost qui s'imposaient 13-4 dans le duel fratricide face à Sellari-Frediani-Tafani, alors que Paoli-Figuière-Imbert en faisait de même contre Biancarelli-De Ortoli-Tomasini 13 à 9.
La finale disputée dans la fraîcheur montagnarde permettait à Bartoli-Santarelli-Girost de remporter le Souvenir Pierrot Biancarelli en l'emportant à 13 à 5 sur Paoli-Figuière-Imbert.
Du côté des féminines, c'est la paire porto-vecchiaise composée de Carrière-Moi qui s'adjugeait la partie décisive aux dépens de Bonchristiani-Albertini 13-6.
A ce stade du concours, Bellotti-Marino battait Santarelli-Paoli 13-8 alors que Guarguale-Colicchio venait à bout de Crispi-Biancarelli 13-7.
La finale voyait Bellotti-Marino s'imposer 13-8 contre Guarguale-Colicchio.
Le triplette pour Bartoli-Santarelli-Girost (Zinsali)
Dimanche tout recommençait à 10 heures avec le concours en triplettes qui a rassemblé 64 équipes et le doublette féminin avec une vingtaine de duos. Au terme de la phase de poule, on retrouvait en demi-finales, les Zinsali Bartoli-Santarelli-
La finale disputée dans la fraîcheur montagnarde permettait à Bartoli-Santarelli-Girost de remporter le Souvenir Pierrot Biancarelli en l'emportant à 13 à 5 sur Paoli-Figuière-Imbert.
Du côté des féminines, c'est la paire porto-vecchiaise composée de Carrière-Moi qui s'adjugeait la partie décisive aux dépens de Bonchristiani-Albertini 13-6.
Les tableaux des concours
Doublette
Quarts de finale:
Crispi-Biancarelli (Zinsali) bat Aguelli-Guiglion (NH) 13-5. Guarguale-Colicchio (Zinsali) bat Vigouroux-Leandri (NH) 13-7. Bellotti-Marino (NH) bat Pacini-Keray (NH) 13-8. Santarelli-Paoli (NH) bat Gazano-Guiglion (Zinsali) 13-6
Demi-finales: Bellotti-Marino (NH) bat Santarelli-Paoli (NH) 13-8. Guarguale-Colicchio (Zinsali) bat Crispi-Biancarelli (Zinsali) 13-7.
Finale: Bellotti-Marino (NH) bat Guarguale-Colicchio (Zinsali) 13-8.
Finale B: Sini-Poli (NH) bat Cesari-Mori 13-12
Doublette féminin
Demi-finales: Bonchristiani-
Albertini (NH) bat Rose-Hof (Falaises) 13-6. Carrière-Moi (Zinsali) bat Giovanni-Aguzzi (NH) 13-8
Finale: Carrière-Moi (Zinsali) bat Bonchristiani-Albertini (NH) 13-6
Finale B: Moracchini-Graziani bat Inzani-Castelli 13-8
Triplette:
Quarts de finale: Sellari-Frediani-
Tafani (Zinsali) bat Subrini-Codaccioni-Colombani (NH) 13-0. Biancarelli-De Ortoli-Tomasini (Zinsali) bat Lucchini-Tarassenko-Bernardi (NH) 13-8. Bartoli-Santarelli-Girost (Zinsali) bat Marino-Cauvin-Pinzuti (BOS) 13-5. Paoli-Figuière-Imbert (NH) bat Chiaverini-Lebranchu-Faucelli (BOS) 13-6.
Demi-finales: Bartoli-
Santarelli-Girost (Zinsali) bat Sellari-Frediani-Tafani (Zinsali) 13-4. Paoli-Figuière-Imbert (NH) bat Biancarelli-De Ortoli-Tomasini (Zinsali) 13-9
Finale: Bartoli-Santarelli-
Girost (Zinsali) bat Paoli-Figuière-Imbert (NH) 13-5
Finale B: Tafani-Ruspini-Dutto (Zinsali) bat Tomasini-Breysse-Murracioli (
NH) 13-7
Crispi-Biancarelli (Zinsali) bat Aguelli-Guiglion (NH) 13-5. Guarguale-Colicchio (Zinsali) bat Vigouroux-Leandri (NH) 13-7. Bellotti-Marino (NH) bat Pacini-Keray (NH) 13-8. Santarelli-Paoli (NH) bat Gazano-Guiglion (Zinsali) 13-6
Demi-finales: Bellotti-Marino (NH) bat Santarelli-Paoli (NH) 13-8. Guarguale-Colicchio (Zinsali) bat Crispi-Biancarelli (Zinsali) 13-7.
Finale: Bellotti-Marino (NH) bat Guarguale-Colicchio (Zinsali) 13-8.
Finale B: Sini-Poli (NH) bat Cesari-Mori 13-12
Doublette féminin
Demi-finales: Bonchristiani-
Finale: Carrière-Moi (Zinsali) bat Bonchristiani-Albertini (NH) 13-6
Finale B: Moracchini-Graziani bat Inzani-Castelli 13-8
Triplette:
Quarts de finale: Sellari-Frediani-
Demi-finales: Bartoli-
Finale: Bartoli-Santarelli-
Finale B: Tafani-Ruspini-Dutto (Zinsali) bat Tomasini-Breysse-Murracioli (
-
Rémi-François Paolini quitte ses fonctions de recteur de l'académie de Corse
-
Deux opérations de secours mobilisent la SNSM de Propriano en moins d'une heure
-
Corse - Ces départs de feux qui pourraient être évités
-
Biguglia : 160 hectares parcourus par les flammes
-
L’incendie de Corte a ravagé près de 1000 hectares