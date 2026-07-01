Pétanque - Souvenir Pierrot Biancarelli : plus de trois cents joueurs sur les terrains du Paradisu

Trois concours étaient à l'affiche avec une entame de week-end fixé à samedi lors d'un concours dédié aux doublettes. Cinquante équipes étaient sur les rangs à partir de 14 heures. Un concours qui allait donner la tonalité de ce rendez-vous sur les hauteurs de Portivechju. En quarts de finale, les duos: Crispi-Biancarelli et Guarguale-Colicchio tous deux des Zinsali, ainsi que les non-homogènes Bellotti-Marino et Santarelli-Paoli passaient en demies.

A ce stade du concours, Bellotti-Marino battait Santarelli-Paoli 13-8 alors que Guarguale-Colicchio venait à bout de Crispi-Biancarelli 13-7.

La finale voyait Bellotti-Marino s'imposer 13-8 contre Guarguale-Colicchio.



Le triplette pour Bartoli-Santarelli-Girost (Zinsali)



Dimanche tout recommençait à 10 heures avec le concours en triplettes qui a rassemblé 64 équipes et le doublette féminin avec une vingtaine de duos. Au terme de la phase de poule, on retrouvait en demi-finales, les Zinsali Bartoli-Santarelli- Girost qui s'imposaient 13-4 dans le duel fratricide face à Sellari-Frediani-Tafani, alors que Paoli-Figuière-Imbert en faisait de même contre Biancarelli-De Ortoli-Tomasini 13 à 9.

La finale disputée dans la fraîcheur montagnarde permettait à Bartoli-Santarelli-Girost de remporter le Souvenir Pierrot Biancarelli en l'emportant à 13 à 5 sur Paoli-Figuière-Imbert.

Du côté des féminines, c'est la paire porto-vecchiaise composée de Carrière-Moi qui s'adjugeait la partie décisive aux dépens de Bonchristiani-Albertini 13-6.