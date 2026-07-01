CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju 29/07/2026 Biguglia : 160 hectares parcourus par les flammes 27/07/2026 La natation corse confirme sa montée en puissance aux championnats de France open d'été 27/07/2026 Le comité Miss Corse dénonce le cyberharcèlement visant Satine Nomary et plusieurs candidates 27/07/2026

Un camion de la Sécurité civile se couche entre Tuani et le pont de Frasseta, quatre blessés légers


MP le Lundi 27 Juillet 2026 à 12:32

Un véhicule de lutte contre les feux de la Sécurité civile s'est couché sur la chaussée ce lundi matin sur la RD263, entre Tuani et le pont de Frasseta. L'accident a fait quatre blessés légers.



(Photo d'illustration - Archives CNI)
(Photo d'illustration - Archives CNI)
Un camion de lutte contre les feux de la Sécurité civile s'est couché sur la chaussée vers 6h20 sur la route départementale 263, entre Tuani et le pont de Frasseta, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.
 
Le bilan fait état de quatre blessés légers. Trois d'entre eux ont été pris en charge et transportés vers le centre hospitalier de Corte, tandis que le quatrième a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.

Les circonstances l'accident restent à déterminer.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos