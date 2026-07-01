Un camion de la Sécurité civile se couche entre Tuani et le pont de Frasseta, quatre blessés légers

Un camion de lutte contre les feux de la Sécurité civile s'est couché sur la chaussée vers 6h20 sur la route départementale 263, entre Tuani et le pont de Frasseta, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Le bilan fait état de quatre blessés légers. Trois d'entre eux ont été pris en charge et transportés vers le centre hospitalier de Corte, tandis que le quatrième a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.
Les circonstances l'accident restent à déterminer.
Le bilan fait état de quatre blessés légers. Trois d'entre eux ont été pris en charge et transportés vers le centre hospitalier de Corte, tandis que le quatrième a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.
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