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Le comité Miss Corse dénonce le cyberharcèlement visant Satine Nomary et plusieurs candidates


La rédaction le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:55

Quelques jours après l'élection de Miss Corse 2026, le comité Miss Corse monte au créneau pour dénoncer les insultes et les messages de haine visant Satine Nomary, mais aussi plusieurs autres candidates. Il annonce constituer des dossiers en vue d'éventuelles poursuites judiciaires.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Après le sacre de Satine Nomary à Porticcio, le comité Miss Corse dénonce les nombreux messages haineux visant la nouvelle Miss Corse 2026 sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié ce samedi, il affirme également que plusieurs autres candidates sont elles aussi la cible d'insultes et de harcèlement.
 
« L'élection de Miss Corse est avant tout une belle aventure humaine. Cependant, nous constatons avec regret que notre nouvelle Miss, ainsi que plusieurs candidates, sont la cible d'insultes et de harcèlement », déplore le comité, qui appelle à mettre un terme à ces agissements. 
 
Il rappelle par ailleurs que « le cyberharcèlement, les injures et les menaces sont des actes pénalement répréhensibles » et assure qu'il « ne tolérera aucune forme de violence envers sa représentante et l'ensemble des participantes ».
 
Face à cette situation, les organisateurs du concours indiquent avoir entrepris de recenser les différents messages. « Qu'il s'agisse de commentaires publics ou de messages privés, nous documentons actuellement chaque abus », précisent-ils, en ajoutant constituer « des dossiers, captures d'écran à l'appui ».
 
Le comité prévient enfin qu'il est prêt à saisir la justice si ces attaques se poursuivent. « Nous n'hésiterons pas à engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs », avertit-il, avant de rappeler que « derrière l'écharpe ou la candidature se trouvent des jeunes femmes qui méritent le respect ».




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