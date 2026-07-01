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Restonica : le feu a parcouru 900 hectares


La rédaction le Dimanche 26 Juillet 2026 à 11:02

L'incendie qui ravage la vallée de la Restonica, à Corte, a parcouru 900 hectares. Si le feu reste actif, les secours constatent une amélioration des conditions de visibilité et concentrent leurs moyens sur le flanc droit afin d'empêcher toute progression vers la route départementale.



Restonica : le feu a parcouru 900 hectares
Le point de situation établi à 10 heures fait état de 900 hectares parcourus par les flammes dans la vallée de la Restonica.
Pour la première fois depuis le début de l'incendie, la vallée est moins enfumée, ce qui facilite les opérations engagées sur le terrain.
À 8 heures, la lisière droite demeurait active, tandis que la lisière gauche présentait une activité moins soutenue.
La priorité des secours est désormais de tenir et ceinturer le front avant droit afin d'empêcher le feu de franchir la route départementale de la Restonica. À ce stade, les autorités indiquent qu'aucune inquiétude particulière n'est signalée quant à ce risque.
Pour atteindre cet objectif, 80 % des moyens engagés sont concentrés sur ce secteur. Au total, 300 personnels sont mobilisés au sol.
Les moyens aériens sont également engagés, avec les Morane 2A et 2B ainsi que l'hélicoptère bombardier d'eau lourd (HBE), déjà à l'œuvre sur la zone.
Par ailleurs, l'évacuation de l'un des bergers et de son troupeau est actuellement en cours sous la protection des secours. Celle du second berger et de ses bêtes est en cours de préparation.




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