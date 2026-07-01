Corte, Oletta, Biguglia… les foyers d'incendie se multiplient

À Corte, le principal incendie continue de mobiliser les secours. Le feu a progressé sur son arrière droit, à proximité du Tavignano, où les opérations sont désormais concentrées afin de contenir cette avancée.

L'avant du feu est en phase d'être fixé. Les équipes poursuivent leurs interventions pour consolider cette stabilisation et prévenir toute reprise.

Environ 60 personnels resteront engagés durant la nuit pour assurer la surveillance du secteur et poursuivre les opérations. Depuis le début de l'incendie, près de 900 hectares ont été parcourus par les flammes.





Oletta : feu fixé

Un premier feu s'est déclaré en début d'après-midi sur la commune d'Oletta, à proximité du lac de Padule.

L'incendie a parcouru près de 10 hectares. Selon les services de l'État, le sinistre est actuellement en phase d'être maîtrisé.





Biguglia : 60 hectares parcourus

Un second incendie s'est déclaré au cours de l'après-midi sur la commune de Biguglia.

Le dispositif mobilisé comprend 20 engins, 90 personnels au sol, deux avions Canadair ainsi que l'hélicoptère Puma Delta.

Vers 20 heures 80 hectares avaient été parcourus par les flammes et le feu toujours en cours menaçait de sauter la crête.





Plusieurs massifs fermés dimanche

En raison d'un risque incendie jugé très sévère par Météo-France en Balagne et dans le Nebbiu, la circulation des personnes et des véhicules sera interdite le dimanche 26 juillet 2026, de 0 heure à 23 h 59, sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l'Agriate.

Les autorités appellent à respecter ces restrictions destinées à limiter les risques de départ de feu et à faciliter les interventions des secours.