Sénatoriales en Corse-du-Sud : le nouveau patron du RN, Christophe Versini, entre dans la bataille

À peine installé à la tête de la fédération corse du Rassemblement national, Christophe Versini franchit une nouvelle étape. Le nouveau délégué territorial du parti a annoncé, ce vendredi 24 juillet, sa candidature aux élections sénatoriales en Corse-du-Sud, dont le scrutin est fixé au 27 septembre prochain. L'annonce intervient seulement quelques jours après sa désignation pour succéder à François Filoni à la tête du RN insulaire. Une double séquence qui confirme la volonté du mouvement de Jordan Bardella d'accélérer son implantation politique en Corse, en s'appuyant sur un nouveau visage appelé à incarner durablement le parti dans l'île.





Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Christophe Versini dit accueillir cette investiture avec "une immense fierté et beaucoup d'humilité". Il remercie Marine Le Pen, Jordan Bardella ainsi que la commission nationale d'investiture "pour la confiance" qui lui est accordée, avant d'affirmer que cette confiance "l'honore autant qu'elle l'oblige". Le candidat revendique une démarche fondée sur "les convictions, la proximité et l'engagement au service de notre île". Il inscrit également sa candidature dans le cadre de l'alliance conclue entre le RN et l'Unione di i Patriotti de Nicolas Battini. "Avec Nicolas Battini, candidat en Haute-Corse, et l'Unione di i Patrioti, nous poursuivons notre enracinement territorial afin de porter la voix des maires et des élus locaux qui défendent leurs communes, leurs habitants et les intérêts de la Corse", écrit-il.





Un parcours politique déjà bien fourni



Âgé de 40 ans, Christophe Versini n'est pas un inconnu dans les rangs du Rassemblement national. Collaborateur parlementaire du député RN du Var Stéphane Rambaud et futur avocat, celui qui se présente comme un "Ajaccien, originaire de Villanova" a débuté son engagement politique à l'UMP avant de rejoindre le parti à la flamme. Il a ensuite été candidat à plusieurs élections sur le continent, notamment dans les Hauts-de-Seine, où il a occupé des responsabilités au sein du RN et participé à différentes campagnes électorales, notamment municipales.



Sa récente nomination comme délégué territorial marque toutefois son véritable retour politique en Corse, avec pour mission de structurer la fédération, renforcer les implantations locales et préparer les prochaines échéances électorales.





Un scrutin difficile mais stratégique



Sur le plan électoral, les chances de succès du candidat RN apparaissent limitées. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège composé essentiellement de maires, de conseillers municipaux, départementaux et territoriaux, un terrain sur lequel le Rassemblement national demeure très peu représenté en Corse. Christophe Versini devra notamment faire face au sénateur sortant Jean-Jacques Panunzi, déjà déclaré candidat à sa réélection, dans un scrutin où les rapports de force restent largement favorables aux formations traditionnellement implantées. Au-delà de l'enjeu immédiat du Sénat, cette candidature revêt surtout une dimension politique. Elle permet au RN de poursuivre sa stratégie d'ancrage territorial sur l'île et d'installer progressivement un nouveau responsable identifié localement.





Car le principal défi du parti demeure celui de l'incarnation. En misant sur un responsable corse, originaire d'Ajaccio, le Rassemblement national espère désormais construire une présence durable et préparer les futures échéances législatives, territoriales et municipales. Dans un contexte où son nombre de grands électeurs se compte encore en très faible nombre, cette campagne sénatoriale apparaît autant comme une bataille électorale que comme une opération de visibilité destinée à faire émerger un nouveau visage de la droite nationale en Corse.

