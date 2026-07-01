CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju 29/07/2026 À l’ADAPEI 2A, l’architecture se construit aussi avec ceux qui vivent les lieux 25/07/2026 Corte : l'incendie a parcouru 859 hectares 24/07/2026 Riventosa : 15e édition du Mercatu Muntagnolu ce samedi 24/07/2026

A màghjina - Capraia à l'alba, vista da Ruglianu...


le Samedi 25 Juillet 2026 à 07:20

Le soleil se lève sur la mer Tyrrhénienne et baigne d'une lumière orangée les paysages du nord du Cap Corse. Au loin, l'île de Capraia, vue depuis les hauteurs de Rogliano. se détache dans la brume matinale tandis qu'un navire tnavigue entre la Corse et l'archipel toscan.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos