A màghjina - Capraia à l'alba, vista da Ruglianu...
Le soleil se lève sur la mer Tyrrhénienne et baigne d'une lumière orangée les paysages du nord du Cap Corse. Au loin, l'île de Capraia, vue depuis les hauteurs de Rogliano. se détache dans la brume matinale tandis qu'un navire tnavigue entre la Corse et l'archipel toscan.
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