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Pietroso - Un incendie se déclare en bordure de la RD 343


Léana Serve le Vendredi 24 Juillet 2026 à 15:00

Un incendie s'est déclaré ce vendredi à 14h22 sur la commune de Pietroso, en bordure de la route départementale 343 au lieu-dit Maison Pieraggi. Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Ghisonaccia et d'Aleria interviennent actuellement pour maîtriser le feu, qui a déjà parcouru 3 000 m2 d’herbes sèches et de petit maquis.







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