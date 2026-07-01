Incendies en Haute-Corse : à Corte, le camping de Tuani évacué par précaution

Les moyens de secours restent fortement mobilisés ce vendredi pour lutter contre les incendies qui touchent la Haute-Corse depuis plusieurs jours. Si le feu d’Albertacce est désormais fixé, celui de Corte demeure actif et continue de nécessiter un important dispositif terrestre et aérien. Les conditions météorologiques observées au cours de la nuit, marquées par une baisse des températures et une hausse du taux d’humidité, ont permis de limiter la progression des flammes, selon la préfecture de Haute-Corse. L’incendie reste toutefois actif sur son flanc avant gauche et son flanc arrière droit.





Au total, 264 personnels sont engagés au sol. Ils sont appuyés par un important dispositif aérien composé de deux hélicoptères bombardiers d'eau légers, d'un hélicoptère bombardier d'eau lourd, du Dragon 2B ainsi que du détachement d'intervention héliporté national (DIHN). La stratégie consiste à ceinturer le feu afin d’en contenir la progression et d'empêcher toute propagation vers les secteurs sensibles. Les opérations se poursuivent dans des conditions particulièrement difficiles, sur un relief escarpé et un terrain accidenté.





Le camping de Tuani évacué par précaution





L’incendie provoque également d'importants dégagements de fumée qui affectent la commune de Corte et les secteurs environnants. Les autorités invitent la population à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes sanitaires diffusées par la mairie. En raison de ces fumées, il a été décidé de procéder, en début d'après-midi, à l'évacuation préventive du camping de Tuani. Les occupants seront pris en charge par la mairie de Corte et la Collectivité de Corse, qui ont mis en place un dispositif d'accueil spécifique.



Dans un communiqué, la mairie de Corte indique que 127 personnes sont concernées par cette évacuation, dont 45 adolescents de la colonie YOLO, 50 enfants de la colonie suisse UVOFAL, 20 adultes et 12 enfants de nationalités italienne, allemande et suisse. Sous escorte de la gendarmerie, elles seront évacuées à partir de 14 heures par les navettes Restonica de la Collectivité de Corse en direction de la Maison du Temps Libre. Elles seront prises en charge par les agents de la ville avant d'être relogées au CROUS. Une opération « rendue possible par l'activation anticipée du Plan Communal de Sauvegarde déclenché par le maire quarante-huit heures auparavant ». Sur ses réseaux sociaux, le CROUS de Corse avait par ailleurs indiqué « tenir à disposition de la ville de Corte 169 logements pour héberger au besoin les équipes de secours ou les personnes évacuées dans les deux vallées concernées ».





Le feu d’Albertacce fixé mais toujours sous surveillance





Sur le secteur d’Albertacce, la situation est plus favorable. L’incendie est désormais fixé. Un dispositif de surveillance reste toutefois maintenu afin de détecter toute reprise éventuelle et de permettre une intervention rapide si nécessaire. Dans un communiqué, Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse et Hyacinthe Vanni, président du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, saluent « l'engagement exemplaire de l'ensemble des personnels mobilisés » et renouvellent « leur entier soutien dans la conduite de ces opérations au service de la protection des populations et du territoire ».

