Bastia - Christophe Mae, Mosimann, Gazo : une scène très éclectique pour la 24e édition de Porto Latino

Philippe Jammes le Vendredi 24 Juillet 2026 à 08:05

Pour cette 24e édition, la 2ème à Bastia, après plus de 20 ans à Saint-Florent, on innove un peu du côté des organisateurs qui entendent s’adresser à tous les publics. Au vu de la programmation, du 5 au 7 août prochains, le pari peut être gagné…