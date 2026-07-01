Le secrétaire général de la CGT de Corse-du-Sud, Patrice Bossart, est décédé

Le monde syndical corse est en deuil. Le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT de Corse-du-Sud, Patrice Bossart, est décédé ce lundi à l'âge de 44 ans. Dans un communiqué, son organisation syndicale annonce pleurer la disparition de son premier dirigeant et rend hommage à un militant engagé de longue date dans la défense des salariés et de la protection sociale.



Originaire de Pila-Canale et animateur social de profession, Patrice Bossart dirigeait l'Union départementale de la CGT de Corse-du-Sud depuis 2017. « Militant de la CGT depuis de nombreuses années, il a consacré son parcours à la défense des droits des salariés, à la préservation des conquêtes sociales et au renforcement du service public au service de l’intérêt général », écrit le syndicat qui souligne également qu'il « portait avec détermination les revendications des travailleurs » et qu'il œuvrait « au rassemblement des forces syndicales autour des enjeux de justice sociale, d'emploi, de pouvoir d'achat et d'égalité des droits ». « Son action s’inscrit dans la continuité des grandes luttes sociales, dans notre île et au niveau national, visant à garantir la dignité au travail, à combattre la précarité et à promouvoir un modèle de développement plus humain et solidaire », souligne l’UD CGT 2A.



Son engagement dépassait par ailleurs le seul cadre syndical. Profondément attaché « aux valeurs de la Sécurité sociale issues du programme du Conseil national de la Résistance », Patrice Bossart présidait le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud. Il était également chef de file de la CGT au sein du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Une manière de participer « aux réflexions et décision stratégiques concernant l’avenir de notre système de santé et de protection sociale ». « Il s’engageait notamment pour le renforcement du financement de la Sécurité Sociale, l’amélioration de l’accès aux soins, la reconnaissance des professionnels de santé et la défense d’une gouvernance démocratique des organismes de sécurité sociale », rappelle son syndicat.



Dans son hommage, l’UD CGT 2A décrit enfin un homme « reconnu pour sa capacité à conjuguer engagement de terrain et vision nationale », qui « incarnait une génération de responsables syndicaux convaincus que le progrès social, la solidarité et la justice demeurent les fondements indispensables d'une société plus équitable et plus fraternelle ».



« Profondément attaché à son île, il a su faire rayonner la CGT et ses valeurs bien au-delà de son territoire, tant au plan national qu'international », poursuit encore l’organisation syndicale avant de conclure : « Il était un homme de dialogue et d'engagement, reconnu et apprécié de tous. Il forçait le respect. Au revoir Camarade ! ».

