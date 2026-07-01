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A màghjina - Bunifaziu, induve canta a petra


le Mardi 21 Juillet 2026 à 07:18

Le vent, la mer et le calcaire ont sculpté l'un des plus beaux promontoires de Méditerranée. Vue du ciel, Bunifaziu apparaît comme un balcon suspendu au-dessus des flots, où chaque pierre raconte une histoire tournée vers le large.
Si, comme Thierry Desnoyer, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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