A màghjina - Bunifaziu, induve canta a petra
Le vent, la mer et le calcaire ont sculpté l'un des plus beaux promontoires de Méditerranée. Vue du ciel, Bunifaziu apparaît comme un balcon suspendu au-dessus des flots, où chaque pierre raconte une histoire tournée vers le large.
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