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Sécheresse : le nord de la Corse-du-Sud passe en alerte renforcée, de nouvelles restrictions entrent en vigueur


MP le Mardi 21 Juillet 2026 à 13:13

Alors que la sécheresse continue de s'aggraver, le préfet de Corse-du-Sud a décidé de renforcer les restrictions d'usage de l'eau dans le nord du département. 33 communes sont désormais placées en alerte renforcée, avec de nouvelles interdictions concernant notamment l'arrosage, les piscines ou encore le lavage des véhicules.



(Photo d'illustration - Pixabay)
(Photo d'illustration - Pixabay)
La sécheresse continue de gagner du terrain en Corse-du-Sud. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la préfecture annonce le placement en alerte renforcée de 33 communes situées dans le nord du département, une décision prise « au regard de la dégradation de la situation hydrologique » observée depuis plusieurs semaines. 
 
Les indicateurs sont en effet particulièrement préoccupants. « La première moitié de l'été s'avère particulièrement sèche en Corse-du-Sud, à un niveau comparable à l'année 2003 avec seulement 25 % des précipitations attendues normalement à cette période », souligne la préfecture en ajoutant que dans le même temps, « les températures sont à un niveau élevé : +4 °C au-dessus des normales de saison en moyenne depuis la mi-juin », et que « le niveau de sécheresse des sols s'approche également d'un niveau historiquement bas, en particulier dans les zones littorales ». 
 
Si les premières mesures de restriction, instaurées le 3 juillet lors du passage de l'ensemble de la Corse-du-Sud en niveau d'alerte, ont certes eu « un effet perceptible sur le ralentissement de la consommation », les services de l'État estiment que cela ne suffit plus dans le Nod du département est « le plus touché par la sécheresse ». « Les cours d'eau du Porto et du Liamone ainsi que les nappes souterraines de ces secteurs affichent un niveau déjà bas à la mi-juillet, qui fait peser un risque sur la disponibilité de la ressource à la fin de l'été », alerte la préfecture. Dans ce contexte, les communes de Cristinacce, Evisa, Marignana, Osani, Ota, Partinello, Piana, Serriera, Ambiegna, Arbori, Arro, Azzana, Balogna, Calcatoggio, Cannelle, Cargèse, Casaglione, Coggia, Guagno, Letia, Lopigna, Murzo, Orto, Pastricciola, Poggiolo, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sant'Andréa-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Soccia et Vico sont ainsi placées en alerte renforcée à compter du 20 juillet. 
 
Ce changement de niveau entraîne un durcissement des restrictions. « L'arrosage des pelouses, espaces arborés, massifs fleuris et espaces verts » est ainsi désormais interdit tout comme « le remplissage et la vidange des piscines » et le « nettoyage des façades, des toitures, des trottoirs et des autres surfaces imperméabilisées ». Le lavage des véhicules est pour sa part uniquement autorisé dans les stations équipées de systèmes de haute pression ou de recyclage de l'eau. Enfin, « l'irrigation par aspersion des cultures, des pépinières, des potagers ainsi que l'arrosage des terrains de sport et des hippodromes sont interdits entre 9 heures et 20 heures ». « Les systèmes d'irrigation localisée (goutte à goutte, micro-aspersion par exemple) ne sont pas concernés par ces restrictions », précisent les services de l’État.
 
Le reste de la Corse-du-Sud demeure placé en niveau d'alerte sécheresse, avec les restrictions décidées au début du mois de juillet.




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