Sécheresse : le nord de la Corse-du-Sud passe en alerte renforcée, de nouvelles restrictions entrent en vigueur

MP le Mardi 21 Juillet 2026 à 13:13

Alors que la sécheresse continue de s'aggraver, le préfet de Corse-du-Sud a décidé de renforcer les restrictions d'usage de l'eau dans le nord du département. 33 communes sont désormais placées en alerte renforcée, avec de nouvelles interdictions concernant notamment l'arrosage, les piscines ou encore le lavage des véhicules.