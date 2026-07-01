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U tempu in Corsica


le Mardi 21 Juillet 2026 à 07:05

Les très fortes chaleurs se maintiennent sur l'île. Ce- mardi après-midi, les températures maximales seront assez similaires à celles de la veille, pouvant atteindre jusqu'à 37 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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