À Ajaccio, les métamatériaux attirent l’élite mondiale de la recherche

Durant toute la semaine, Ajaccio accueille un événement scientifique d’envergure internationale. À l’occasion de la première conférence MetaMAT 2026, près de 250 chercheurs, issus d’une centaine de laboratoires répartis à travers le monde, se retrouvent dans la cité impériale pour partager leurs dernières avancées sur les métamatériaux. Encore méconnus du grand public, ces matériaux sont conçus pour contrôler la propagation des ondes, ouvrant la voie à des usages aussi variés que la réduction du bruit, le camouflage, les télécommunications ou encore la protection des bâtiments contre les vibrations.
Des chercheurs de Chine, d’Inde, d’Australie, des États-Unis, d’Europe, d’Afrique et de nombreux autres pays participent à cette rencontre en Corse. « C’est la première conférence internationale entièrement consacrée aux métamatériaux. Plus d’une centaine de laboratoires sont représentés, avec des spécialistes venus de tous les continents », explique Sébastien Guenneau, directeur de recherche au CNRS et professeur associé à l’Imperial College de Londres.
Mathématiciens, physiciens, biologistes ou encore acousticien croisent leurs approches dans un domaine où les liens entre disciplines sont essentiels. « L’idée est de faire dialoguer des chercheurs qui ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets. C’est souvent de ces rencontres que naissent les grandes avancées scientifiques », souligne le coorganisateur.
Cette conférence s’adresse toutefois à un public particulièrement averti. Les sujets abordés sont très techniques et nécessitent une solide formation scientifique : la majorité des participants sont des chercheurs titulaires d’un doctorat ou issus de laboratoires spécialisés.
Des chercheurs de Chine, d’Inde, d’Australie, des États-Unis, d’Europe, d’Afrique et de nombreux autres pays participent à cette rencontre en Corse. « C’est la première conférence internationale entièrement consacrée aux métamatériaux. Plus d’une centaine de laboratoires sont représentés, avec des spécialistes venus de tous les continents », explique Sébastien Guenneau, directeur de recherche au CNRS et professeur associé à l’Imperial College de Londres.
Mathématiciens, physiciens, biologistes ou encore acousticien croisent leurs approches dans un domaine où les liens entre disciplines sont essentiels. « L’idée est de faire dialoguer des chercheurs qui ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets. C’est souvent de ces rencontres que naissent les grandes avancées scientifiques », souligne le coorganisateur.
Cette conférence s’adresse toutefois à un public particulièrement averti. Les sujets abordés sont très techniques et nécessitent une solide formation scientifique : la majorité des participants sont des chercheurs titulaires d’un doctorat ou issus de laboratoires spécialisés.
Des chercheurs parmi les plus réputés au monde
Au-delà du nombre de participants, la conférence réunit également plusieurs figures majeures de la discipline. « Nous accueillons des scientifiques de tout premier plan. Certains sont régulièrement cités parmi les chercheurs susceptibles d’être récompensés par un prix Nobel dans les prochaines années », indique Sébastien Guenneau.
Pour les organisateurs, cette première édition marque le lancement d’un rendez-vous appelé à s’inscrire dans la durée. Après plusieurs années de webinaires organisés depuis 2020, cette rencontre permet pour la première fois à cette communauté scientifique internationale de se retrouver en présentiel. Cette première étape en Corse pourrait bien ne pas rester un événement isolé. Les organisateurs envisagent déjà de poursuivre l’aventure dans les années à venir, avec l’idée de faire voyager ce rendez-vous scientifique dans d’autres îles de Méditerranée. « L’objectif serait de continuer, si possible, à organiser ces rencontres dans des territoires insulaires. La Méditerranée nous paraît être un espace de dialogue naturel entre les continents », conclut Sébastien Guenneau.
Au-delà du nombre de participants, la conférence réunit également plusieurs figures majeures de la discipline. « Nous accueillons des scientifiques de tout premier plan. Certains sont régulièrement cités parmi les chercheurs susceptibles d’être récompensés par un prix Nobel dans les prochaines années », indique Sébastien Guenneau.
Pour les organisateurs, cette première édition marque le lancement d’un rendez-vous appelé à s’inscrire dans la durée. Après plusieurs années de webinaires organisés depuis 2020, cette rencontre permet pour la première fois à cette communauté scientifique internationale de se retrouver en présentiel. Cette première étape en Corse pourrait bien ne pas rester un événement isolé. Les organisateurs envisagent déjà de poursuivre l’aventure dans les années à venir, avec l’idée de faire voyager ce rendez-vous scientifique dans d’autres îles de Méditerranée. « L’objectif serait de continuer, si possible, à organiser ces rencontres dans des territoires insulaires. La Méditerranée nous paraît être un espace de dialogue naturel entre les continents », conclut Sébastien Guenneau.
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