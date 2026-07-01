Albertacce - 25 kilomètres de pistes créés pour permettre aux pompiers un accès au cœur du sinistre

Dans ce combat particulièrement éprouvant, les bulls des forestiers-sapeurs de la Collectivité de Corse ont permis la création de 25 kilomètres de pistes, offrant aux sapeurs-pompiers un accès au cœur du sinistre. Parallèlement, les équipes ont déployé près de 3,5 kilomètres de conduites d’eau, permettant d’acheminer les moyens hydrauliques jusque dans les secteurs les plus difficiles d’accès.





Un engagement exemplaire

Dans des conditions marquées par une chaleur caniculaire, un taux d’humidité particulièrement faible et un relief extrêmement exigeant, l’ensemble des personnels engagés fait preuve d’un professionnalisme et d’une détermination remarquables.

Les services de secours saluent l’engagement sans relâche des sapeurs-pompiers du sis 2B, du SDIS 34 sur Albertacce et du SDIS 13, des militaires de l’USC 5 de Corte, des agents de l’Office national des forêts ainsi que des forestiers-sapeurs et agents de la Collectivité de Corse, qui œuvrent de manière coordonnée pour contenir les incendies, protéger les populations, les biens et le patrimoine naturel.





Appel à la vigilance

Les autorités rappellent à la population, et tout particulièrement aux randonneurs et aux promeneurs, qu’il est impératif de ne pas fréquenter les secteurs concernés par les incendies.

Cette mesure vise avant tout à garantir la sécurité de chacun, compte tenu de l’évolution rapide des feux et des risques liés aux reprises, mais également à faciliter le travail des équipes engagées sur le terrain, dont la priorité demeure la protection des personnes et maîtrise des sinistres.