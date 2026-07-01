Patrizia Gattaceca et la pianiste Marina Luciani en concert à Ventiseri

Patrizia Gattaceca et la pianiste Marina Luciani seront ce vendredi 17 juillet à 20h30 en l’église de Ventiseri en plaine orientale pour une version piano-voix de « U Cantu di I Canti » de la chanteuse. « Le Cantique des Cantiques » a inspiré ce projet original et ambitieux, véritable objet artistique conçu par Patrizia Gattaceca et le guitariste-arrangeur Jean-Bernard Rongiconi. Par ce texte fondateur - un sommet de la littérature universelle, daté de quelque 1 000 ans avant JC -, Patrizia Gattaceca plonge aux origines de la civilisation méditerranéenne, interrogeant le lien entre le poème et le chant. Échange passionné et sensuel entre des amants, ce poème amoureux invite en un jardin paradisiaque qui éveille les sens. Patrizia Gattaceca a aussi conçu son album comme un hymne à la dignité et à l’égalité de la femme et de l’homme. De ses racines, sa langue et sa culture corses émane le chant fascinant de Patrizia, sésame d’une création humaniste et universelle. Dans cette version concert, elle est magnifiquement accompagnée au piano par Marina Luciani, 1er Prix de Musique de chambre en 2002, et 1er Prix de Piano et le D.E.M. en 2004. En parallèle, une Maîtrise de Musicologie avec Mention Très Bien à l’Université de Provence. Marina se produit en concert en tant que soliste et en musique de chambre, notamment à Marseille (Palais des Congrès, Consulat d’Italie, Théâtre de Lenche), en Corse... Une belle soirée en perspective.