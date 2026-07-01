Felì à Erbalunga le 18 juillet : "Soixante ans déjà, et l'envie de chanter toujours intacte"

Tout au long de sa carrière, Felì a défendu une conviction : la langue corse n'enferme pas, elle ouvre. "La langue corse est un atout, jamais une barrière. Elle est unique, et c'est justement cette singularité qui touche les gens, même ceux qui ne la comprennent pas", affirme-t-il, lui qui a promené ses chansons jusqu'au Casino de Paris. "La musique est universelle. Quand l'émotion est là, il n'y a pas besoin de traduction." Une ouverture qu'il voit incarnée dans cette soirée d'Erbalunga, où il partagera l'affiche avec Diana di l'Alba et Eppò. "C'est un beau symbole de voir des artistes corses réunis sur une même scène, chacun avec sa propre couleur, ça me remplit de joie, confie-t-il. La chanson corse est vivante, elle se renouvelle."



Dans un festival dont la programmation penche souvent vers la variété française, cette soirée cent pour cent corse résonne comme une affirmation. "C'est un signal fort, et je remercie les organisateurs. Ça montre que notre musique a toute sa place, qu'elle mérite d'être mise en lumière chez nous comme ailleurs." Sur scène le 18 juillet, Felì promet un voyage à travers son répertoire, porté par la même passion qu'à ses débuts. "Je veux que les gens repartent avec de l'émotion, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils aient envie de chanter avec moi. Un concert, c'est un partage, une communion. C'est ça qui me fait vibrer depuis quarante ans."

