Incendies de foudre en Haute-Corse : la mobilisation se poursuit à Albertacce et Corte

Depuis maintenant 72 heures, les sapeurs-pompiers du SIS de Haute-Corse, avec l'appui de leurs homologues du SIS de Corse-du-Sud, des sapeurs-sauveteurs de l'UISC 5 de Corte, des forestiers-sapeurs du Cismonte et des agents de la Collectivité de Corse, poursuivent un combat sans relâche contre les incendies provoqués par la foudre.





Albertacce : 180 hectares parcourus, la course contre le vent

À Albertacce, le bilan provisoire fait état de 180 hectares de végétation détruits par plusieurs foyers qui demeurent actifs.

Face à l'arrivée annoncée du vent, les secours concentrent leurs efforts sur plusieurs fronts afin d'empêcher le feu de gagner les forêts de Calasima et du Valdu Niellu, particulièrement sensibles.

Les équipes au sol ont bénéficié de l'appui de deux Canadair Pelican, d'un Milan et d'un hélicoptère bombardier d'eau lourd Puma, qui a effectué de très nombreux largages tout au long de la journée.

Une trentaine de personnes demeurent au refuge de Tighjettu.

Par mesure de sécurité, le tronçon du GR 20 compris entre Asco et Ciottulu di i Mori reste fermé et interdit aux randonneurs. Les agents de l'Office national des forêts, du Parc naturel régional de Corse et les gendarmes du PGHM empêchent l'accès aux sentiers convergeant vers Albertacce.

Les routes départementales RD 318 et RD 84 restent également fermées à la circulation.





À Corte, 50 hectares brûlés

Sur le secteur de Corte, l'incendie a parcouru 50 hectares.

Les sapeurs-pompiers ont été soutenus par des moyens aériens temporairement redéployés depuis Albertacce ainsi que par l'hélicoptère bombardier d'eau départemental Morane 2B, qui a assuré l'héliportage des personnels et du matériel d'extinction sur les zones les plus difficiles d'accès.





Des renforts venus du continent

En fin de journée, des renforts en provenance du Var, de l'Ardèche, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont venus renforcer les effectifs engagés sur ces deux incendies particulièrement complexes.

Grâce au travail mené depuis trois jours par l'ensemble des services mobilisés, les secours sont parvenus à éviter que les incendies ne gagnent davantage de terrain.

La surveillance et les opérations de lutte se poursuivront tout au long de la nuit à Albertacce avec l'engagement de la cellule emploi du feu.

Une reconnaissance aérienne est programmée jeudi matin afin d'évaluer l'évolution de la situation et les effets d'une nuit qui s'annonce toutefois chaude et sèche, y compris en altitude.