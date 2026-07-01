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Balagne - C'était bien le porte-avions Charles-de-Gaulle


La rédaction le Samedi 11 Juillet 2026 à 15:48

Nombreux sont les lecteurs qui nous ont adressé, ces dernières heures, des photographies d'un imposant bâtiment de guerre croisant au large de la Balagne. Il s'agissait bien du porte-avions Charles-de-Gaulle, de retour à son port d'attache de Toulon après une mission opérationnelle de près de cinq mois et demi à travers plusieurs mers du monde.



(Photos A.A)
(Photos A.A)
Le navire a accosté à Toulon ce samedi 11 juillet, mettant un terme à la mission LA FAYETTE 26. Durant ce déploiement, le groupe aéronaval français, articulé autour du porte-avions, a parcouru plus de 40 000 milles nautiques et opéré sur plusieurs théâtres d'opérations.
La mission avait débuté dans l'Atlantique avec l'exercice interarmées ORION 26, avant une montée vers la mer du Nord et la mer Baltique aux côtés des alliés de l'OTAN. Le Charles-de-Gaulle, ainsi que le rappelle le ministère des armées dans un communiqué, a notamment effectué une escale inédite à Malmö, en Suède, une première pour le bâtiment.
Au début du mois de mars, face à la dégradation de la situation au Proche et au Moyen-Orient, le groupe aéronaval a été redéployé en urgence vers la Méditerranée. En six jours, il a parcouru près de 6 000 kilomètres afin de renforcer la protection des intérêts français dans la région, de contribuer à la sécurité de la Méditerranée orientale et de soutenir la posture de l'Alliance atlantique sur son flanc Est.
La dernière phase de la mission s'est déroulée dans le nord de l'océan Indien, dans le contexte des tensions autour du détroit d'Ormuz. Pendant près de deux mois, le groupe aéronaval a participé à la sécurisation des voies maritimes et à l'appui de l'initiative internationale destinée à favoriser le rétablissement de la liberté de navigation.
C'est donc au terme de cette longue mission que le porte-avions français a été aperçu au large des côtes de Balagne, offrant un spectacle qui n'a pas échappé aux nombreux observateurs insulaires.





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